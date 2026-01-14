Esto habría dicho Juan Carlos Suárez, capturado por asesinato de Jaime Esteban Moreno, tras crimen

La madre de Juan Carlos Suárez Ortiz, señalado como presunto responsable del homicidio de Jaime Esteban Moreno durante la celebración de Halloween, rompió su silencio en una entrevista concedida al podcast 'Conducta Delictiva'. La señora relató por primera vez su versión de los hechos, detalló cómo se enteró de lo ocurrido y cómo fue la reacción de su hijo tras los sucesos del pasado 31 de octubre de 2025.

Nancy Ortiz relató que el día siguiente al incidente recibió una llamada de un agente de policía. Fue el primer indicio de que su hijo estaba involucrado en un hecho grave. Le informaron que “su hijo va para la cárcel” y que se trataba de una riña. La mujer, desconcertada, encendió el televisor y descubrió con horror la noticia del fallecimiento de Jaime Esteban Moreno. Ese momento marcó un antes y un después en la vida de su familia. “Yo quedé petrificada”, comentó Ortiz, describiendo la parálisis emocional de saber que su hijo estaba detenido y que había ocurrido una muerte.



"Pero ¿cómo que riña? Juan Carlos nunca se mete en esos problemas. Nunca me ha tocado ir a mí a sacarlo de ningún lado. Ni peleas ni nada. Nunca he visto que él haya cogido a alguien. Además de que él no tomaba. Él tomaba muy poco; por ejemplo, ese día tomó seis cervezas y media botella entre seis (personas)", expresó la señora Nancy en el podcast.



Durante la entrevista se refirió al impacto doloroso que la difusión de videos y audios del ataque, publicados en redes sociales, han tenido sobre ella y su entorno. Reconoció que estas grabaciones causaron un choque emocional muy fuerte en la familia: “Yo tuve un choque en ese momento, lloré”. Además, alertó sobre el peso de la opinión pública, que según ella ya ha condenado a su hijo sin esperar el resultado del proceso judicial: “Mi hijo ya fue condenado por el país”, afirmó, refiriéndose al juicio mediático que él ha enfrentado.



Madre de Juan Carlos Suárez revela qué dijo su hijo tras crimen

Nancy Ortiz también ofreció detalles de una conversación intensa con su hijo tras su arresto. La mujer reveló que su hijo le expresó: "Madre yo soy inocente, yo no lo maté". "Cuando hables con tu abuela le dice las cosas, porque lo que más me interesa es que tú digas la verdad", le respondió ella.

Le preguntó directamente por qué había actuado de esa manera. La respuesta que recibió de Juan Carlos fue: “Yo solo sé la verdad y usted no sabe nada”, según relató en el podcast. En otro momento de la charla relató que él expresó asombro ante la magnitud de lo ocurrido: “Yo no lo puedo creer”, le dijo a su madre. Según la versión de Ortiz, su hijo sostuvo que no portaba armas durante la confrontación y que “solo pegué dos veces”.

En su intervención también tuvo espacio para manifestar arrepentimiento y pedir disculpas a la familia de la víctima. Afirmó que esto no debió ocurrir y agregó: "Le pido perdón a Dios y disculpas a ellos a su señora madre en especial, a su hermano, a su padre y a su familia, porque esto no debió haber sucedido, esto fue un una tragedia para todos".

Además de pedir perdón, la madre de Juan Carlos hizo énfasis en la necesidad de permitir que la justicia avance sin presiones externas. Insistió en que “aquí no vamos a esconder nada” y pidió que el proceso judicial se desarrollara con imparcialidad, sin sentencias anticipadas desde los medios o las redes sociales. También solicitó que cesaran las amenazas hacia su familia, argumentando que no contribuyen a resolver nada y solo incrementan el sufrimiento colectivo.

