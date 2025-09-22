Los cabos sueltos del crimen de Jorge Hernando Uribe: “Lo único que pido es que tenga piedad”

Alejandra Uribe, hija del empresario Jorge Hernando Uribe, manifestó que hay pruebas para judicializar a su tío, Juan Carlos Uribe, como el responsable del crimen de su padre. Tras cuatro meses del brutal asesinato, las investigaciones apuntan a que la víctima fue visto por última vez, el 6 de abril del 2025, en un restaurante del norte de Cali llamado el Rincón de Belén.

Desde ese lugar, los investigadores del caso han ido reconstruyendo los siguientes pasos que habría dado Jorge Hernando hasta el punto, en zona rural de Cali, donde fueron hallados sus restos calcinados. La desaparición del empresario, de 74 años, duró una semana, pues para el 11 de abril, las autoridades hallaron la trágica escena.

En el mismo lugar donde fue hallado el cuerpo fue encontrada la camioneta del empresario, dedicado a la organización de eventos. El primer capturado fue Brayan Garcés, quien estaba en el predio donde desenterraron los restos de Jorge. Desde esos indicios se empezó a construir la hipótesis de qué pudo pasarle y se estableció una presunta responsabilidad, como determinador, de su hermano, el relacionista público Juan Carlos Uribe.



Aunque la Fiscalía señaló a Juan Carlos como el responsable, un juez lo dejó en libertad al considerar que no existen suficientes pruebas su rol en el homicidio de su propio hermano. Sin embargo, para Alejandra, “él (su tío) fue la última persona que estuvo con su padre. Fueron a almorzar y después entregó a mi papá para que lo asesinaran”.

La hija de la víctima señaló que lo "entregaron a los sicarios". Noticias Caracol conoció que, en el expediente, que involucra restos desmembrados y calcinados, hay un complejo entramado con pruebas telefónicas, chats por WhatsApp y testimonios que involucrarían a Juan Carlos en el homicidio de Jorge Hernando.

“Ya tienen los lugares donde se reunieron. Ya hay mucha información que da para judicializarlo”, dijo Alejandra en diálogo con Noticias Caracol. Pese a los señalamientos en su contra, Juan Carlos Uribe Bejarano, imputado por los delitos de desaparición forzada y homicidio agravado, no aceptó los cargos, se declaró inocente y fue dejado en libertad por decisión de un juez.



El otro señalado en el caso de Jorge Hernando Uribe

En el confuso caso también estaría involucrado Moisés Betancur, identificado como uno de los sicarios, cuyo procedimiento se realizó en Cartagena. No obstante, la detención fracasó debido a un error de identidad.

Alejandra Uribe calificó el hecho de confuso, explicando que, debido a que Moisés tiene un hermano mellizo "exactamente igual de pies a cabeza," el juez dio la orden de liberarlo, reconociendo el fallo en el procedimiento.

“No era Moisés el que iban a traer, pero desgraciadamente tenía un mellizo y exactamente igual de pies a cabeza y por eso es que la juez da la orden de sacarlo y tenía toda la razón, se falló, no sabíamos que tenía un mellizo exactamente igual," lamentó Alejandra.

Cuatro meses después del asesinato, y con solo una persona detenida en firme. la hija del empresario clama por celeridad en la investigación. Su pedido se dirige directamente a la juez que lleva el caso: "Lo único que le pido es que tenga piedad. Yo solo pido justicia, yo solo pido que salga la verdad".

Por el momento, la Fiscalía intentará llevar tras las rejas a Juan Carlos y avanza la búsqueda de Moisés Betancur, quien en su papel como sicario es una de las piezas claves para aclarar quién le dio la orden para cometer el asesinato del empresario Jorge Hernando. Alejandra señaló que solo busca la verdad en un caso que hoy mantiene conmocionada a Colombia por la crudeza de los hechos.

