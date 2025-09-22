En vivo
Noticias Caracol  / JUDICIAL  / Los cabos sueltos del crimen de Jorge Hernando Uribe: “Lo único que pido es que tenga piedad”

Los cabos sueltos del crimen de Jorge Hernando Uribe: “Lo único que pido es que tenga piedad”

Por error judicial, el sicario señalado del asesinato del empresario está en libertad, pues capturaron fue a su mellizo. Juan Carlos Uribe, hermano de la víctima, no aceptó los cargos en su contra.

Por: Cristian Ávila Jiménez
Actualizado: 22 de sept, 2025
Momento de la captura de Juan Carlos Uribe, señalado por el asesinato de su hermano Jorge Hernando Uribe.

