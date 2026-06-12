Otorgan libertad condicional al exmagistrado Gustavo Malo, vinculado con el Cartel de la Toga

La Corte Suprema de Justicia decidió otorgarle la libertad condicional al exmagistrado de ese alto tribunal, Gustavo Malo, vinculado con el Cartel de la Toga.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El extogado cumplía una condena de 9 años de prisión por los delitos de concierto para delinquir, cohecho propio y prevaricato por omisión.



¿De qué acusaron a Gustavo Malo?

Uno de los magistrados auxiliares del acusado declaró que recibió dinero del exfiscal Luis Gustavo Moreno para engavetar los expedientes que adelantaba la Corte Suprema contra los congresistas Milton Córdoba y Eugenio Velázquez, investigados por lavado de dinero e irregularidades en contratación respectivamente, según reveló la Unidad Investigativa de Noticias Caracol.

Lo anterior, según el testimonio, para que Francisco Ricaurte, quien aspiraba a la Procuraduría, obtuviera el favor político de los dos mencionados.



Noticia en desarrollo.