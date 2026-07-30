“Laura Sarabia dio la instrucción”: oficial Mojica sobre polígrafo que se practicó a Marelbys Meza

El capitán Óscar Leandro Mojica firmó un principio de oportunidad con la Fiscalía por su participación en las interceptaciones ilegales a la exniñera Marelbys Meza, quien en su momento trabajaba para Laura Sarabia, exdirectora del Dapre.

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Noticias Caracol conoció que el documento del acuerdo es revelador porque el oficial se comprometió a colaborar con la justicia y a señalar directamente a Sarabia en los hechos. En el principio de oportunidad, quedó consignado que Mojica declarará bajo juramento que fue Sarabia quien dio la instrucción de cambiar su esquema de seguridad y de practicar el polémico polígrafo a su empleada doméstica.

El documento también detalló el testimonio que rendirá contra el coronel Carlos Alberto Feria y el mayor Duván Muñoz sobre actuaciones relacionadas con la investigación del presunto hurto en la residencia de la entonces funcionaria. A cambio de esa colaboración, Mojica recibió una inmunidad parcial por uno de los delitos que enfrenta, mientras continuará respondiendo por los demás.



Se conoció que, casi tres años después de la muerte del coronel Óscar Dávila, la Fiscalía el pasado mes de marzo cerró el capítulo penal al archivar la investigación tras concluir que no encontró elementos para desvirtuar la hipótesis del suicidio.



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