Revelan la conversación de los implicados en el asesinato de Miguel Uribe Turbay tras el atentado

La confesión de alias ‘El Viejo’ dio más luces sobre cómo los criminales implicados en el asesinato del exsenador Miguel Uribe Turbay coordinaron este minucioso plan. Noticias Caracol conoció las declaraciones que rindió este involucrado en este caso. Entre ellas figura la conversación que tuvo con la persona que lo contrató para asesinar al político colombiano.

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El delincuente, identificado como Simeón Pérez Marroquín, fue sentenciado al haber aceptado que fue el responsable de organizar y coordinar el crimen.

Los documentos del ente investigador dan cuenta de que la organización que habría dado la orden serían las disidencias de la Segunda Marquetalia. De hecho, este hombre tuvo una “entrevista” con el Zarco Aldinever a las afueras de Cúcuta, en el Norte de Santander, después de que los coordinara un hombre llamado Kendry Téllez Álvarez. Una vez quedó en pie la orden, inició el plan y seguimiento al político. Hasta que llegó el día en que decidieron dar el golpe: el 7 de junio.



‘El Viejo’ recuerda que, antes de cometer el asesinato, alias Chipi y Katherine estuvieron informándole de cada movimiento que hacía el exsenador a través de videollamada, mientras que estaban dentro de un automóvil con el menor que fue instrumentalizado como el gatillero. En la conversación, ‘Chipi’ mencionó que el arma que usaría el menor de edad estaba modificada para que disparara ráfagas. “Yo le digo que lo haga como quiera, pero que lo haga y me desconecto”.



La conversación después del homicidio

Justo después de que ocurrió el atentado, ‘Chipi’ volvió a llamar a Pérez para darle aviso: “Listo, ya fue”, anunció brevemente. ‘El Viejo’ se reunió poco después en una panadería del sector Candelaria La Nueva con alias Kendry, quien le reprochó el resultado del atentado, ya que Turbay fue trasladado a un centro médico y se aferró a la vida por varios meses, hasta el 11 de agosto de 2025.



“Me dijo como bravo: ‘Hermano, eso quedó mal. La intención fue buena porque sí le pegaron, pero usted sabe que eso tiene que haber quedado hecho. Esperemos a que se muera el senador porque plata no dan hasta que el man se muera’”.

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Simeón Pérez Marroquín fue condenado a 22 años de cárcel después de haber llegado a un trato con la Fiscalía General de la Nación. La investigación para esclarecer los hechos y dar con todos los integrantes de esta red criminal continúan, al mismo tiempo que la defensa de Miguel Uribe Turbay pide celeridad en el proceso.

María Paula Rodríguez Rozo

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