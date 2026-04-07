Revelan nuevos chats que demostrarían cómo alias Calarcá sigue delinquiendo

En un documento de ocho páginas, la Fiscalía detalló uno a uno los delitos que presuntamente habría cometido alias Calarcá mientras se desempeñaba como gestor de paz del Gobierno Nacional. El informe es contundente, para el ente acusador no se trata de hechos aislados ni de desobediencias de mandos medios.

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Por el contrario, el documento técnico concluye que Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, en su condición de máximo cabecilla, habría continuado impartiendo órdenes para la comisión de delitos graves como secuestros, atentados terroristas, instalación de minas antipersona, reclutamiento forzado de menores de edad y asesinatos de líderes sociales.

Estos hallazgos coinciden con lo revelado por la unidad investigativa de Noticias Caracol, que en diciembre de 2025 expuso un caso que comprometería directamente a alias Calarcá. Según esa investigación, el 6 de enero de 2024, en medio del cese al fuego con el Gobierno, el cabecilla habría ordenado el asesinato de un excombatiente de las Farc, firmante del acuerdo de paz, presuntamente por hablar en su contra. El sicario, identificado como ‘Chala’, le envió a Calarcá una imagen de la víctima amarrada y le envió su identidad.



El chat de ‘Calarcá’ con alias Chala

Chala: Juan Gabriel Hurtado Bentancourt

Juan Gabriel Hurtado Bentancourt Chala: Que él fue sicario del negro que está en la cárcel

Que él fue sicario del negro que está en la cárcel Calarcá: ¿Y todavía me nombra a mí?

¿Y todavía me nombra a mí? Chala: Sí

Sí Calarcá: Ese hp nunca lo he visto

Ese hp nunca lo he visto Calarcá : ¿Y tiene más familia por ahí?

: ¿Y tiene más familia por ahí? Chala : Un tío, pero dice que él no sabe porque ese tipo está por acá

: Un tío, pero dice que él no sabe porque ese tipo está por acá Chala : Qué cosa mala lo emputó a usted para hablar

: Qué cosa mala lo emputó a usted para hablar Calarcá : Maten a ese tipo

: Maten a ese tipo Chala : Ok

: Ok Calarcá : No tiene mujer ni hijos ahí en la casa

: No tiene mujer ni hijos ahí en la casa Chala : Mujer, sí; pero hijos, no

: Mujer, sí; pero hijos, no Calarcá : jumm

: jumm Chala : Pero no se dieron cuenta a qué hora nos lo trajimos

: Pero no se dieron cuenta a qué hora nos lo trajimos Calarcá: Mátenlo y lo dejan por ahí que lo recojan

En los dispositivos incautados fueron encontradas fotografías de Juan Gabriel Hurtado cuando aún estaba con vida, así como una imagen posterior a su asesinato. Este material hacía parte de memorias USB incautadas a ‘Calarcá’ durante su captura en Antioquia, en junio de 2024.



La fiscal general de la Nación Luz Adriana Camargo anunció hoy que va a imputar cargos contra alias Calarcá tras evidenciar graves delitos cometidos por él.



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Ahora, la fiscal Luz Adriana Camargo confirmó, en entrevista con Caracol Radio, que ante la gravedad de las pruebas se prepara la imputación de cargos en su contra. “Por estas conductas de las que estamos hablando, nosotros estimamos cometidas luego de qué él fuera designado vocero y respecto de las cuales tenemos evidencia alguna en los medios electrónicos que se le incautaron allí en ese retén otra. Hay otra derivada de investigaciones que hemos realizado”, anotó.

De otro lado, la Unidad Investigativa de Noticias Caracol reveló otra conversación clave con alias Richard Catatumbo, quien coordina la compra de armamento de alto poder, incluidos fusiles Dragunov, granadas y munición. Este registro habría sido enviado a ‘Calarcá’ para su aprobación.

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De acuerdo con la Fiscalía, esta información respalda la hipótesis de que ‘Calarcá’ habría continuado fortaleciendo su capacidad armada para ejecutar acciones contra la fuerza pública y la población civil. Así, el ente acusador prevé radicar la imputación de cargos en los próximos días, mientras se espera una decisión del presidente Gustavo Petro sobre el estatus judicial de este cabecilla de las disidencias.

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