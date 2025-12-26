Tragedia en Navidad: así cayó hombre que habría asesinado brutalmente a su esposa en Antioquia

La Navidad en una familia se vio empañada por un terrible feminicidio. Autoridades de Antioquia capturaron a un hombre señalado de quitarle la vida a su pareja sentimental en el municipio de Betulia, subregión Suroeste antioqueño. El sujeto fue identificado como Jhojan Darío Guerra García, se 26 años.



De acuerdo con las investigaciones en la mañana del 25 de diciembre, específicamente en una vivienda ubicada en el barrio Nariño, la víctima, identificada como Liliana Marcela Cano, de 40 años, y Guerra García habrían tenido una discusión. En medio de la pelea, el señalado asesino sacó un arma cortopunzante y le propinó 25 puñaladas a la mujer.

El coronel Luis Fernando Muñoz Guzmán, comandante (e) del Departamento de Policía Antioquia, describió el hecho como un caso de “intolerancia. Una pareja discutió en horas de la madrugada, tal vez por el consumo de licor, y el señor agredió con arma cortopunzante a su pareja sentimental, una señora de 40 años de edad. El agresor tiene 26 años y venían conviviendo hace seis meses, aproximadamente. Por temas de intolerancia se agredieron mutuamente y el señor terminó agrediendo con arma cortopunzante y le quitó la vida a esta persona”.

14 horas después del asesinato de Liliana Marcela, las autoridades le dieron captura al presunto asesino. “Gracias a la rápida reacción institucional y al trabajo articulado entre la Unidad Básica de Investigación Criminal de Concordia y la Fiscalía Local, se recolectaron los elementos materiales probatorios que permitieron identificar, ubicar y judicializar al presunto responsable en tiempo récord”, indicó el informe de la Policía.



Cómo denunciar violencia intrafamiliar en Colombia

La violencia intrafamiliar es un delito que afecta la integridad física, psicológica y emocional de las personas dentro del núcleo familiar. Este tipo de violencia incluye agresiones físicas, verbales, psicológicas, económicas y sociales entre parejas, hijos, padres o adultos mayores. Denunciar es el primer paso para detener el ciclo de violencia y garantizar la protección de las víctimas.



¿Dónde denunciar? Las víctimas o testigos pueden acudir a las Comisarías de Familia, la Fiscalía General de la Nación, las Inspecciones de Policía o las Unidades de Reacción Inmediata (URI). También existen centros especializados como los CAVIF (Centros de Atención a Víctimas de Violencia Intrafamiliar) y las líneas telefónicas 123 y 155, esta última dedicada a casos de violencia contra la mujer.



Pasos para la denuncia En caso de riesgo inminente, se recomienda llamar de inmediato al 123 o acudir a un centro de salud para recibir atención médica y recolectar pruebas. Posteriormente, la denuncia formal debe incluir datos personales, descripción detallada de los hechos y, si es posible, pruebas como fotografías, exámenes médicos, audios o testimonios. Las autoridades están obligadas a emitir medidas de protección inmediatas en un plazo máximo de cuatro horas, como órdenes de alejamiento o custodia del hogar. Luego, se realiza una audiencia para definir medidas definitivas dentro de los diez días siguientes.

Acompañamiento y derechos Las víctimas tienen derecho a asesoría legal gratuita y apoyo psicosocial. Entidades como el ICBF, la Defensoría del Pueblo y organizaciones de derechos humanos brindan acompañamiento durante todo el proceso. Si la Fiscalía encuentra mérito, iniciará investigación penal contra el agresor, quien podría enfrentar sanciones que van desde multas hasta prisión.

Denunciar salva vidas. La violencia intrafamiliar no debe permanecer en silencio.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

