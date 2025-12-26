En vivo
Noticias Caracol  / JUDICIAL  / Tragedia en Navidad: así cayó hombre que habría asesinado brutalmente a su esposa en Antioquia

Tragedia en Navidad: así cayó hombre que habría asesinado brutalmente a su esposa en Antioquia

En medio de una discusión, Jhojan Darío Guerra, al parecer, sacó un arma cortopunzante y le propínó más de 20 puñaladas a la víctima. Las autoridades lo capturaron.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 26 de dic, 2025
Trageda en Navidad: hombre en Betulia, Antioquia, habría asesinado brutalmente a su esposa
La víctima tenía 40 años -
