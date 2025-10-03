En vivo
Tribunal Superior de Medellín deja sin piso jurídico sanción contra el ministro de Educación

Tribunal Superior de Medellín deja sin piso jurídico sanción contra el ministro de Educación

El fallo de un juzgado de Medellín sancionaba a Daniel Rojas a tres días de arresto y el pago de dos salarios mínimos. El Ministerio de Educación indicó que se trata de "una interpretación errónea".

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: 3 de oct, 2025
Daniel Rojas Medellín, ministro de Educación.
