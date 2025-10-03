Tribunal Superior de Medellín deja sin piso jurídico sanción contra el ministro de Educación

Luego de que se conociera un fallo del Juzgado Tercero Laboral de Medellín que sancionaba al ministro de Educación, Daniel Rojas, con tres días de arresto y el pago de dos salarios mínimos legales vigentes por el incumplimiento de un fallo, esa cartera indicó que el Tribunal Superior de Medellín ya había revocado dicho fallo en primera instancia, y había determinado que "no existía ninguna vulneración ni amenaza a derechos fundamentales".

El fallo del Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Medellín indicaba que el Departamento de Antioquia había solicitado una información al Ministerio de Educación relacionada con la liquidación de las cesantías de unos profesores del departamento, y que la cartera, supuestamente, no respondió, por lo que se radicó una tutela.

El documento añadió que el Ministerio sí había respondido la primera solicitud del Departamento de Antioquia. Sin embargo, no habría enviado todos los documentos, argumentando que no estaban en la acción de tutela inicial, razón por la cual el Departamento hizo una segunda solicitud. Esta última, según el fallo, no fue respondida, por lo que "se ordenó la apertura formal de incidente de desacato" contra el ministro Rojas.



La respuesta del Ministerio de Educación

El Ministerio de Educación, en un comunicado, dijo que "el Tribunal fue enfático en señalar que el Ministerio sí dio respuesta de manera oportuna, completa y de fondo al derecho de petición radicado por el ente territorial, por lo que no existía ninguna vulneración ni amenaza a derechos fundamentales. La decisión de segunda instancia concluyó que la tutela carecía de objeto y que la actuación del Ministerio se ajustó plenamente a la ley".



En ese sentido, aclaró que "el auto que circuló en medios no está ejecutoriado. Esa información corresponde a una interpretación errónea de lo ocurrido en primera instancia, decisión que ya fue revocada conforme a Derecho por el Tribunal Superior", por lo que "se desvirtúa la versión según la cual el ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, habría sido sancionado con arresto y multa por un supuesto incumplimiento".

