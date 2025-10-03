En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
GUSTAVO PETRO
VENEZUELA - EE. UU.
ATAQUE SICARIAL INPEC
DIDDY COMBS
CONVOCATORIA SELECCIÓN COLOMBIA
KEVIN MIER
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ESTILO DE VIDA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ESTILO DE VIDA  / Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca abrió inscripciones para estudiar un pregrado en 2026

Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca abrió inscripciones para estudiar un pregrado en 2026

La convocatoria incluye tanto carreras profesionales como tecnológicas en modalidades presencial, virtual y a distancia. Le contamos, paso a paso, cómo inscribirse.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 3 de oct, 2025
Comparta en:
Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca abre inscripciones para pregrado 2026-1: link de registro
Para participar en el proceso es necesario adquirir un número de identificación personal conocido como PIN. -
Redes sociales

Publicidad

Publicidad

Publicidad