Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca abrió inscripciones para estudiar un pregrado en 2026

La Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca anunció la apertura de inscripciones para los programas de pregrado correspondientes al primer semestre académico de 2026. El proceso, que se desarrolla de manera escalonada según el grupo de inscripción, estará habilitado desde el 1 de septiembre de 2025 y se extenderá hasta diciembre del mismo año, dependiendo del programa académico escogido.

La convocatoria incluye tanto carreras profesionales como tecnológicas en modalidades presencial, virtual y a distancia. Con este cronograma, la institución busca garantizar que los aspirantes tengan claridad sobre los plazos, los requisitos y las etapas de admisión. Según el anuncio de la institución, interesados deben "tener en cuenta la fecha de cierre de inscripciones del programa académico" que elijan.



Fases de inscripción a la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca

La oferta académica está organizada en tres grupos, cada uno con una fecha límite distinta para realizar el pago de los derechos de inscripción y diligenciar el formulario.



Grupo A: Los aspirantes podrán inscribirse hasta el 8 de noviembre de 2025. Incluye los programas de Arquitectura, Bacteriología y Laboratorio Clínico, Derecho y Diseño Digital y Multimedia.

Grupo B: El plazo se extiende hasta el 29 de noviembre de 2025. Este grupo reúne programas profesionales como Administración de Empresas Comerciales, Construcción y Gestión en Arquitectura (articulado con ciclo propedéutico en Tecnología en Gestión y Ejecución de Construcciones), Contaduría Pública, Economía, Matemática Aplicada, Trabajo Social y Turismo. También se ofrecen tecnologías como Delineantes de Arquitectura e Ingeniería, Gestión Administrativa y Financiera, Gestión y Ejecución de Construcciones, y Procesos Químicos Ambientales.

Grupo C: El último cierre está previsto para el 13 de diciembre de 2025. Aquí se encuentran los programas tecnológicos en modalidad virtual y a distancia: Atención Integral al Adulto Mayor y Gestión de Negocios.

La institución aclaró que los aspirantes al programa de Construcción y Gestión en Arquitectura, en la modalidad de ciclo profesional, deberán acreditar previamente un título de tecnología en áreas afines y presentar copia del diploma y acta de grado.



Costo del pin para inscribirse al Colegio Mayor de Cundinamarca

Para participar en el proceso es necesario adquirir un número de identificación personal conocido como PIN, cuyo valor es de $178.000. Este pago se debe realizar dentro de las fechas estipuladas en el calendario de admisiones y no es reembolsable. El PIN tiene vigencia únicamente para el periodo académico 2026-1.

Una vez adquirido, el aspirante deberá formalizar la inscripción completando el formulario en línea, asegurándose de que el registro quede validado correctamente. En caso de presentar inconvenientes con la compra, la Universidad dispuso el correo electrónico de Tesorería (matriculas@universidadmayor.edu.co) como canal de atención.



Etapas del proceso de admisión a pregrados

La convocatoria contempla cinco etapas principales: inscripción, selección, admisión, matrícula y legalización.



Inscripción: Consiste en el diligenciamiento del formulario en línea con los datos personales y académicos, el pago del PIN y la elección del programa de interés.

Selección: El proceso de selección combina tres criterios: resultado del examen de Estado ICFES o Saber 11, una entrevista y una prueba de valoración institucional. Cada componente es obligatorio y se califica en una escala de 0 a 100 puntos. La ponderación es la siguiente: 50% para el examen de Estado, 30% para la entrevista y 20% para la prueba de valoración.

Admisión: Se otorga a los aspirantes que obtengan los puntajes más altos según los ponderados y hasta el número de cupos aprobados para cada programa. La Universidad resaltó que la admisión no está condicionada por aspectos como religión, sexo, edad, origen étnico o condición socioeconómica.

Matrícula: El aspirante admitido adquiere oficialmente la condición de estudiante tras entregar la documentación exigida, pagar los derechos pecuniarios y cumplir con las fechas establecidas.

El aspirante admitido adquiere oficialmente la condición de estudiante tras entregar la documentación exigida, pagar los derechos pecuniarios y cumplir con las fechas establecidas. Legalización: Esta etapa confirma que todos los requisitos administrativos y académicos fueron cumplidos y que el estudiante queda vinculado al programa elegido.

Los documentos que necesita para postularse

Todos los aspirantes, sin excepción, deben cargar en la plataforma digital los siguientes documentos en formato PDF o JPG:



Diploma y acta de grado de bachiller.

Resultado del examen de Estado ICFES o Saber 11 (válidos únicamente a partir del año 2005).

Documento de identidad vigente.

Una fotografía reciente.

Certificado de estratificación socioeconómica del lugar de residencia.

Copia de la factura de un servicio público domiciliario.

Certificado electoral (opcional, pero aplicable si fue expedido en el último proceso electoral).

Adicionalmente, quienes se inscriban por el grupo de población priorizada deberán adjuntar una certificación digital que confirme su pertenencia a dicha categoría. Además, la Universidad recordó que no podrán inscribirse quienes tengan sanciones disciplinarias vigentes o quienes hayan perdido la calidad de estudiante por bajo rendimiento académico en dos ocasiones anteriores.



De igual manera, señaló que el incumplimiento de las fechas establecidas en el calendario anula automáticamente la inscripción. En caso de que un aspirante admitido no formalice su matrícula sin justificación válida, perderá el cupo asignado y la institución podrá convocar al siguiente en la lista de elegibles. En situaciones donde se compruebe la falsificación o alteración de documentos, el aspirante quedará inhabilitado para volver a postularse a cualquier programa de la Universidad.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co