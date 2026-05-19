Caso Yulixa Toloza: ¿por qué dejaron libres a los capturados tras desaparición de la mujer?

El caso de Yulixa Toloza ha conmocionado al país por cerca de una semana. En medio de la búsqueda de la mujer, esta madrugada se conoció que las dos personas detenidas en Cúcuta, en el departamento de Norte de Santander, después de que encontraran el carro en el que la transportaron, quedaron en libertad.



Luego de cumplirse 36 horas de su detención quedaron en libertad, aunque vinculados al proceso. Se trata de dos hombres de nacionalidad extranjera, uno de ellos el tío de la esteticista vinculada también a este caso. Asimismo, hay otras dos personas vinculadas que están en territorio venezolano. Según dicen las autoridades de Colombia, es que tienen contacto directo con las autoridades de Venezuela y se espera que en las próximas horas se entreguen detalles de dónde estarían estas tres personas prófugas de la justicia.

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Sobre las dos personas que estaban detenidas en su momento por parte de las autoridades siguen siendo vigiladas porque se espera que un juez en las próximas horas defina su situación judicial. Mientras eso sucede en los tribunales, en las instalaciones de la Sijín en la ciudad de Cúcuta avanzan a toda prisa las investigaciones del vehículo de placa UCQ340, que está vinculado a este proceso y en donde estarían pistas de dónde estaría el paradero de la mujer.



La ruta del vehículo a donde subieron a Yulixa Toloza antes de su desaparición

En Noticias Caracol le hacemos un recuento de lo que aconteció y de cómo se realizó ese trayecto desde Bogotá hacia Cúcuta, en horas tan cruciales para determinar qué fue lo que sucedió con esta mujer de 52 años. Una llamada clave fue la que permitió identificar el vehículo negro en el municipio de Los Patios, Norte de Santander. Según las autoridades, el lugar habría sido alquilado para guardar el carro. Fueron las alertas de la comunidad las que permitieron su ubicación.



Este medio conoció la ruta que tomó el vehículo desde la madrugada del jueves cuando salió de Bogotá. El primer paso fue por el peaje Andes a la 1:50 de la madrugada; luego aparece en el peaje El Roble a las 2:14 de la mañana y más tarde en el peaje Albarracín, en Villa Pinzón, sobre las 2:54. Justo después de ese punto se abre una ventana de tiempos de cerca de 4 horas y 27 minutos hasta que el vehículo vuelve a tener registro en el peaje de Tuta, en Boyacá. La ruta continúa hacia Santander pasando por Curití, Los Curos y el Pikachu; posteriormente el carro ingresa a Norte de Santander por Pamplonita y Los Acacios. Hacia las 4 de la tarde del jueves el vehículo queda registrado en su destino final en el municipio de Los Patios.

Toda la cronología del caso se remonta al pasado miércoles cuando en el Ojo de la Noche, con el reportero Edward Porras, registró el clamor de las amigas de Yulixa Toloza afuera del centro estético donde había sido intervenida y su angustia por desconocer a dónde la habían llevado. "Duramos como media hora escribiéndole a la chica que ya estábamos aquí, que ya estábamos aquí, que ya estábamos aquí, y lo que ella nos dice es que los médicos a las 7:30 la sacaron porque ella manifiesta quererse ir para su casa", dijo en declaraciones a medios Yury Mora, amiga de Toloza.



Tras la petición a las autoridades para que ingresaran al lugar, se conoció la presencia de otra mujer que también había sido intervenida allí. Los bomberos tuvieron que rescatarla pues la habían dejado abandonada y encerrada. Esto dijo la mujer en conversación con Noticias Caracol: "Por todo eso pagué yo 6,80 por 20 días de hospedar; apenas llegué el mismo viernes hicieron firmar unos papeles y enseguida entregué el dinero".



El sitio posteriormente fue sellado tras verificar que no tenía permisos para realizar procedimientos invasivos; en el documento de clasificación de actividad comercial de este lugar se lee que estaba autorizado solamente como peluquería y para otros tratamientos de belleza. Familiares y amigos continúan una búsqueda que se ha extendido por zonas periféricas en las localidades de Usme, Ciudad Bolívar y Bosa. Su madre, desde Arauca, de donde es oriunda Yulixa, también alzó su clamor:

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"Yo me acuesto a pensar en ella, yo me estoy acabando mentalmente de ver que mi hija no aparece por ningún lado (...) que por favor me colaboren buscando a mi hija todo lo que pueda, que yo soy una madre sola y no tengo sino a mis hijas que son las únicas que me ayudan para todo", dijo la madre de la mujer desaparecida. "Nosotras no queremos que Yulixa sea un número más de todas las personas que se desaparecen en este país", se escucha en una velatón.