Noticias Caracol
#LOMÁSTRINADO  / A Juanfer Quintero le dijeron que "solo servía para vigilante" y hoy clasifica a Colombia al Mundial

A Juanfer Quintero le dijeron que “solo servía para vigilante” y hoy clasifica a Colombia al Mundial

La zurda mágica de Juanfer Quintero fue clave para la clasificación de Colombia al Mundial de 2026. Sin embargo, su sueño de ser futbolista por poco no se cumple; esto contó en Los Informantes.

Por: Johanna Andrea Jaime Molina
Actualizado: septiembre 05, 2025 12:27 p. m.
Juanfer Quintero clasificó con Colombia al Mundial de 2026
Foto: AFP