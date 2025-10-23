A pesar de tener una nueva pareja, reconocido actor colombiano vive con su ex por una deuda

El actor colombiano Víctor Hugo Ruiz ha captado la atención del público al exponer una realidad personal poco común y compleja debido a que vive con su expareja bajo el mismo techo, a pesar de que su relación sentimental finalizó oficialmente en 2022. Esta inusual dinámica se mantiene a pesar de que el artista ha iniciado un nuevo romance, lo que ha generado especulaciones sobre la causa real de la separación.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Ruiz, quien relató los detalles de su situación personal ante las cámaras del programa 'La Red' de Caracol Televisión, explicó que si bien su historia de pareja se remonta a 2008, la ruptura, ocurrida hace casi tres años, no ha significado una separación física total. La razón es que no pueden separarse físicamente por problemas de dinero y asuntos legales.



¿Por qué siguen viviendo juntos si ya terminaron?

El actor confesó que la decisión de continuar viviendo juntos no fue consensuada, sino obligada por las circunstancias. Según su testimonio, la expareja le manifestó que no abandonaría la casa hasta que se saldaran ciertas obligaciones, específicamente relacionadas con "temas jurídicos". Entre estas obligaciones se encuentra una deuda pendiente con la hermana de su ex y el reembolso de un préstamo que la hija de ella hizo para la casa. Ante la imposibilidad de pagar inmediatamente estos compromisos, Ruiz y su expareja optaron por una convivencia separada dentro de la misma vivienda.

Esta organización implica una estricta división, por lo que el actor comentó que duermen en cuartos separados y que su interacción es mínima. Esto hace que la rutina diaria de Ruiz se remita a preparar su propia comida, que él merque y prepare sus propios alimentos para luego pasar gran parte del tiempo fuera de la casa, evitando así el encuentro constante.



Ruiz describe la experiencia como sentirse "un extraño en su propia casa", una situación que le impide vivir plenamente su vida personal, como llevar a su nueva pareja al hogar o tener libertad de movimiento.



El problema legal que los mantiene unidos

El trasfondo legal de esta cohabitación se complica debido a la reclamación de la expareja, quien insiste en que entre ellos existe una unión marital de hecho. Ruiz confirmó que, en el pasado, ambos hicieron una declaración juramentada ante la EPS donde manifestaban tener dicha unión. Sin embargo, esta declaración tenía un año de vigencia y nunca se elevó a escritura pública, lo que habría formalizado el vínculo legalmente. Por esta razón, el actor sostiene que, ante la ley, él es soltero.

Publicidad

En un intento por resolver la disputa, se llevó a cabo un proceso de conciliación en la Personería en marzo de 2025. No obstante, el esfuerzo no prosperó debido a que la expareja solicitó una suma considerable (cercana a los 100 salarios mínimos), vinculada a un apartamento, que la abogada de ella determinó que no era conciliable en ese tipo de centro. Ruiz reiteró que no puede aceptar la existencia de la unión marital de hecho, pues aunque reconoce que existió una convivencia y una relación, insiste en que es "tiempo pasado".



Actualmente, el actor se encuentra a la espera de una posible demanda formal por parte de su expareja, preparándose para enfrentarla con su abogado.

Finalmente, Ruiz reflexionó sobre un patrón que encontró en sí mismo, ya que él solía terminar relaciones y en un corto tiempo iniciar una nueva con otra persona, a tal punto de irse a vivir con su nueva pareja "de una vez sin conocerla" y sin tomarse el tiempo necesario. Por lo que situación a la que se enfrenta actualmente es una importante lección sobre la necesidad de gestionar las relaciones personales con mayor cautela y evitar la convivencia acelerada.

Publicidad

ANDRÉS FELIPE ADAMES RESTREPO

NOTICIAS CARACOL