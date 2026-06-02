Alejandro Riaño adoptó a un burro llamado Ismael: esta es su historia

Alejandro Riaño conmovió a sus seguidores al revelar que adoptó y rescató a un nuevo animal en La Guajira. Esta acción se une a varias labores de rescate y protección animal que se realizan en el departamento a través de la fundación Proyecto Tawala.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

A través de un video, Riaño mostró a sus seguidores el proceso de recuperación de un burro llamado Ismael Rivera, quien por muchos años trabajó y ahora llegó su momento de descansar. Todo esto a través de un trabajo realizado por la organización dedicada al rescate, cuidado y protección de animales en condición de vulnerabilidad en La Guajira.

En el video aparece Álvaro José, fundador de Proyecto Tawala, quien explica la situación de Ismael y el proceso que iniciará ahora que fue adoptado por el humorista famoso.



"Hay personas que no necesitan alas para ser ángeles. Una de ellas es Álvaro José, de la Fundación Proyecto Tawala, un ser humano extraordinario que ha dedicado su vida a cuidar, rescatar y dignificar la vida de quienes no tienen voz en La Guajira y que ya tendré el placer de conocer más a fondo. Gracias papá por todo lo que hace", escribió Riaño en la publicación.



El humorista agregó en la publicación la felicidad que tenía por ayudar a este nuevo animal. "Hoy tengo la alegría de adoptar a un burro al que he llamado Ismael Rivera, porque después de años de esfuerzo y sacrificio, merece una vida llena de libertad, alegría, dignidad y todo el swing que le fue arrebatado por las dificultades de la vida".

Publicidad

En la grabación se muestra el proceso que llevó el equipo veterinario de la fundación con el animal, del que indicaron que tiene aproximadamente 17 años y un peso cercano a los 150 kilogramos; además detallaron que después de realizar la respectiva revisión veterinaria lo encontraron bien. El animal presenta una condición física estable y respondió de manera satisfactoria al examen clínico inicial, aseguró la encargada.

Alejandro Riaño finalizó diciendo que "este es apenas el comienzo. Queremos trabajar para mejorar las condiciones de los burros cargueros y, al mismo tiempo, acompañar a las familias que durante años han dependido de ellos para sobrevivir. No se trata solo de proteger animales; se trata de construir soluciones humanas, sostenibles y compasivas para todos. Esperamos contar con el apoyo de muchas personas para seguir transformando historias. Por ahora, solo queda decir: Bienvenido a la familia, Ismael Rivera Riaño. Aquí empieza tu nueva vida".

Publicidad

En los comentarios, sus seguidores aplaudieron su acción de ayudar a este animal. "Gracias Alejandro por todo lo que haces por los animales y gracias por reconocer la titánica labor del señor Alvaro"; "Gracias a ti por hacer parte de la solución"; "Gracias Alejandro por cambiarle la vida a ese hermoso burrito"; "Gracias a ti Alejandro por tener tu corazón volcado hacia La Guajira. Y a mi querido Álvaro por liderar con tanto amor la causa animalista", le escribieron en los comentarios.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co