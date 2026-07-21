Estos son los récords Guinness que quedaron en la historia del torneo Mundial de Fútbol 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026 llegó a su fin con la consagración de España, que venció 1-0 a Argentina en la final disputada en el New York New Jersey Stadium y obtuvo su segundo título mundial. Además del desenlace deportivo, el torneo dejó una serie de registros que pasaron a formar parte de los récords Guinness relacionados con la historia de los Mundiales.



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La edición de 2026 fue la primera en contar con 48 selecciones y también la que registró el mayor número de partidos en una Copa del Mundo, con un total de 104 encuentros disputados entre Estados Unidos, Canadá y México. Ese escenario permitió que varios futbolistas y equipos alcanzaran nuevas marcas históricas.

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Lionel Messi

Aunque Argentina terminó como subcampeona, Lionel Messi volvió a escribir su nombre en la historia del torneo con varios récords.

De acuerco con los World Records Guinness, el capitán argentino alcanzó nueve partidos consecutivos de la Copa Mundial de la FIFA marcando al menos un gol, la mayor cantidad registrada hasta ahora. La racha comprende anotaciones realizadas entre el 3 de diciembre de 2022 y el 7 de julio de 2026.



Además, amplió su propio récord como el futbolista con más partidos disputados en la historia de los Mundiales, al llegar a 34 presentaciones.



A ello se suma otro registro individual: se convirtió en el jugador de mayor edad en marcar un triplete en una Copa Mundial de la FIFA. Lo logró con 38 años y 357 días durante el partido frente a Argelia.

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Kylian Mbappé

Otro de los protagonistas del Mundial fue el francés Kylian Mbappé, quien estableció un nuevo récord como el futbolista con más goles anotados en fases finales de la Copa Mundial de la FIFA.

Con las anotaciones conseguidas en las ediciones de 2018, 2022 y 2026, alcanzó un total de 22 goles, la cifra más alta registrada en la historia del torneo.

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Por su parte, su compañero de selección Michael Olise estableció la marca de mayor número de asistencias realizadas por un jugador en una misma Copa del Mundo, al completar siete pases de gol durante el campeonato.

España también dejó una marca

El campeón del torneo también protagonizó uno de los registros más destacados en materia defensiva.

El arquero español Unai Simón consiguió la racha más larga sin recibir goles en la historia de la Copa Mundial de la FIFA. Su registro se extendió desde el 1 de diciembre de 2022 hasta el 10 de julio de 2026.

Durante el Mundial de 2026, la selección española únicamente recibió un gol en todo el campeonato, un desempeño que acompañó el camino hacia la obtención del título.

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Vozinha en su debut

El guardameta de Cabo Verde, Josimar Dias, conocido deportivamente como Vozinha, también ingresó a los récords Guinness durante el torneo.

Con 40 años y 12 días, se convirtió en el portero de mayor edad en mantener su arco en cero durante su debut en una Copa Mundial de la FIFA. El registro lo consiguió el 15 de junio, cuando evitó que España anotara en ese compromiso.

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Cristiano Ronaldo

El portugués Cristiano Ronaldo también incrementó uno de los récords que ya ostentaba en la historia de los Mundiales.

Con los goles anotados en la edición de 2026, extendió a seis el número de Copas del Mundo en las que ha marcado. Sus anotaciones abarcan los torneos disputados en 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 y 2026.

¿Dónde se jugará el Mundial de 2030?

Pero la historia de los récords en las Copas del Mundo no termina en 2026. La próxima edición del torneo, prevista para 2030, tendrá un formato sin precedentes al contar con seis países anfitriones.

La FIFA estableció que España, Marruecos y Portugal serán los principales países anfitriones de la competencia, mientras que Uruguay, Argentina y Paraguay albergarán un partido cada uno como parte de la conmemoración del centenario de la primera Copa Mundial, celebrada en 1930.

De acuerdo con el organismo, en Montevideo se realizará la ceremonia conmemorativa y se disputará un encuentro en reconocimiento a que Uruguay fue sede y campeón de la primera edición del torneo. Argentina también recibirá un partido por haber sido finalista en 1930, mientras que Paraguay será escenario de otro compromiso en reconocimiento a que allí tiene su sede la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

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La programación del campeonato contemplará un calendario especial para permitir el desplazamiento de las selecciones que disputen esos encuentros en Sudamérica antes de trasladarse a Europa y África, donde se desarrollará el resto del certamen.

Como parte de la organización, España, Marruecos, Portugal, Uruguay, Argentina y Paraguay obtendrán la clasificación automática al Mundial de 2030, de acuerdo con lo establecido por la FIFA para esta edición.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co