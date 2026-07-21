¿Qué significa la condena a cadena perpetua contra el Mayo Zambada para los cárteles mexicanos?

Ismael ' El Mayo' Zambada, el histórico líder del Cartel de Sinaloa que durante más de cuatro décadas dirigió desde la clandestinidad una de las mayores redes criminales del mundo, fue condenado a cadena perpetua por un tribunal federal de Nueva York. Zambada (El Álamo, Sinaloa, 76 años) nació y creció en el estado mexicano que, junto a Durango y Chihuahua, integra el conocido como Triángulo Dorado, una región montañosa que durante décadas fue uno de los principales centros de producción de drogas de México.

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A diferencia de otros grandes capos que buscaron exhibir su poder, El Mayo construyó su influencia desde la sombra. Siempre se presentó como "un campesino más" y mantuvo durante décadas un perfil bajo que permitió a las autoridades mexicanas y estadounidenses perseguirlo sin éxito hasta 2024. "El monte es mi casa, mi familia, mi protección, mi tierra, el agua que bebo", dijo en una entrevista con la revista Proceso en 2010, una de las dos únicas que concedió durante su vida pública. Hijo de agricultores y marcado por la muerte de su padre cuando tenía 12 años, Zambada trabajó desde joven en el campo y como lava autos antes de incorporarse al narcotráfico en 1969.

Su ascenso coincidió con la transformación del crimen organizado mexicano tras la caída del Cartel de Guadalajara a finales de los años ochenta. Zambada fue ganando poder hasta convertirse, junto a Joaquín 'El Chapo' Guzmán, Héctor 'El Güero' Palma y otros socios, en uno de los fundadores del Cartel de Sinaloa. Mientras El Chapo acumulaba notoriedad, Zambada optó por permanecer oculto en las sierras del noroeste mexicano, rodeado de un reducido círculo de confianza.



"De (Pancho) Villa dijeron igual, que era terrorista... Ahora Estados Unidos nos va a decir terroristas a nosotros", afirmó en 2021 al periodista mexicano Diego Enrique Osorno, en la última entrevista conocida antes de su captura. Tras la detención y extradición de El Chapo entre 2016 y 2017, Zambada quedó como la principal figura histórica del Cartel de Sinaloa, aunque la organización sufrió numerosos golpes de las autoridades estadounidenses, incluido el proceso contra su hijo Vicente Zambada Niebla, alias El Vicentillo, quien colaboró con la Justicia estadounidense en el juicio contra Guzmán Loera.



La caída de El Mayo llegó en julio de 2024, cuando fue trasladado a Estados Unidos tras aterrizar en una avioneta cerca de Texas junto a Joaquín Guzmán López, hijo de El Chapo. Según su versión, fue engañado y llevado contra su voluntad al país vecino. Meses después, ante un tribunal federal de Nueva York, se declaró culpable de los cargos de narcotráfico que pesaban contra él. Este lunes, el juez Brian Cogan, el mismo que condenó a El Chapo, le impuso la pena máxima: cadena perpetua.

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Antes de conocer la sentencia, Zambada leyó una carta en la que pidió perdón a las personas y familias afectadas por sus actividades criminales, reclamó el fin de la violencia en México e instó a los jóvenes a alejarse del narcotráfico. "Nadie gana en este tipo de guerra", afirmó durante la audiencia en español. "No puedo cambiar lo que hice, pero sí asumir responsabilidad", añadió. La sentencia no incluyó una multa económica, pero sí ordenó el decomiso de 15.000 millones de dólares, la cantidad solicitada por la Fiscalía como equivalente a los beneficios obtenidos por sus actividades criminales.

La defensa había pedido que, debido a sus problemas de salud, fuera trasladado a una prisión médica. Zambada llegó a la sala caminando con dificultad y mostró problemas para seguir la audiencia incluso con traducción simultánea. En 2010, cuando todavía permanecía oculto en las montañas mexicanas, había admitido que sentía "pánico" ante la posibilidad de ser encarcelado en Estados Unidos y no descartaba suicidarse. "Si me atrapan o me matan, nada cambia (...) El narco está en la sociedad, arraigado como la corrupción", dijo entonces.



El análisis de la condena a cadena perpetua contra El Mayo Zamabada

Para entender la magnitud de este suceso, es necesario analizar el impacto de Zambada en la estructura del crimen organizado. Guillermo Valdés, exdirector del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) de México y experto en seguridad, calificó esta sentencia como el cierre de la "carrera impune" de uno de los narcotraficantes más prominentes de la historia. El experto estuvo en entrevista en Noticias Caracol En Vivo. A diferencia de su socio, Joaquín “El Chapo” Guzmán, Zambada logró evadir capturas y castigos en territorio mexicano durante cerca de 50 años, manteniendo el control de la producción y exportación de drogas desde los años 70.

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La importancia de esta condena radica en la escala de la violencia que el liderazgo de Zambada ejerció sobre la sociedad. "De ese tamaño era la importancia de hacer justicia contra el liderazgo de esta organización", enfatizó el experto, subrayando que, ante la incapacidad del gobierno mexicano para detenerlo, fue el gobierno estadounidense el que finalmente lo llevó ante los tribunales tras un operativo que Valdés describió como un "secuestro muy extraño" orquestado con probable apoyo del FBI.

La caída de ‘El Mayo’ ha dejado un vacío de poder que ha degenerado en una guerra interna sin precedentes. Valdés explicó que el cártel se encuentra actualmente dividido en dos facciones enfrentadas: los hijos de Zambada contra los hijos de Guzmán, conocidos como “Los Chapitos”. Este conflicto fratricida, motivado por la entrega de Zambada a las autoridades estadounidenses por parte de uno de los hijos del Chapo, ha dejado un saldo aterrador de 5.000 asesinatos y más de 3.000 desaparecidos solo en el estado de Sinaloa en los últimos dos años.

El destino del Cártel de Sinaloa es de vital importancia, dado que esta organización, junto al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), controla el 80% del mercado de drogas que ingresa a Estados Unidos, incluyendo gran parte de la cocaína colombiana, metanfetaminas y el letal fentanilo. Con presencia en más de 40 países, la estructura criminal es descrita por Valdés como una organización "compleja, sólida y permanente" que difícilmente desaparecerá con la condena de sus líderes fundadores.

Sin embargo, el frente más crítico ahora es el diplomático. Estados Unidos ha adoptado una postura mucho más agresiva, clasificando a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, lo que les otorga herramientas financieras y jurídicas excepcionales para su persecución. En este contexto, Valdés advirtió sobre una tensión creciente entre la Casa Blanca y la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum.

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El conflicto se centra en la solicitud de extradición de diez políticos del partido Morena, acusados por agencias estadounidenses de brindar protección a las organizaciones criminales. "El conflicto está en la negativa del gobierno de Sheinbaum a entregar políticos de su propio partido", señaló Valdés, advirtiendo que, de persistir esta negativa, la relación bilateral podría enfrentar una crisis política de gran envergadura o, en su defecto, México podría sufrir una convulsión interna si la presidenta decide ceder ante la justicia norteamericana. Con filtraciones en medios internacionales sugiriendo nuevas acusaciones contra altos funcionarios mexicanos, el caso de ‘El Mayo’ Zambada ha dejado de ser un asunto judicial para convertirse en una bomba de tiempo política.