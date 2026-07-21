Video | Hombre de 105 años celebró su cumpleaños lanzándose de un paracaídas

A los 105 años, cuando muchos adultos mayores prefieren celebraciones tranquilas rodeadas de familiares, Spurgeon “Butch” Carlson decidió marcar su cumpleaños de una forma diferente: saltando desde un avión en paracaídas. Según ABC News, 13 WHAM ABC y otros medios locales, el momento, que se hizo viral en redes sociales, ocurrió en Barre, en el estado de Nueva York, Estados Unidos, donde el veterano de la Marina estadounidense realizó un salto tándem acompañado por un instructor profesional. La actividad reunió a familiares, amigos y vecinos, quienes siguieron de cerca una experiencia que pocos imaginaban ver protagonizada por una persona de esa edad.



Hombre de 105 años celebró su cumpleaños lanzándose de un paracaídas

Carlson, conocido por su familia como “Butch”, habría incluido el paracaidismo dentro de su lista de experiencias pendientes. Con motivo de su cumpleaños número 105 decidió convertir ese deseo en realidad y abordar una aeronave para lanzarse desde varios miles de pies de altura. Según los medios estadounidenses citados, el salto se realizó durante el fin de semana y concluyó sin contratiempos. El momento llamó la atención no solo por la edad del protagonista, sino también por la actitud con la que afrontó el reto. Tras aterrizar, Carlson manifestó su satisfacción por haber cumplido una meta personal que llevaba tiempo considerando. De acuerdo con los reportes, aseguró que apenas sintió miedo porque era una experiencia que realmente quería vivir.

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Los asistentes observaron cómo el veterano descendió junto al instructor hasta tocar tierra en medio de aplausos. Su familia reconoció que al principio existían dudas sobre la posibilidad de que se animara a realizar una actividad de este tipo, pero finalmente cumplió con lo que había prometido. Esta no es la primera vez que Carlson decide celebrar sus cumpleaños de manera poco convencional. Según contó su entorno a

13 WHAM ABC, cuando cumplió 104 años realizó su primer paseo a caballo junto a su hermano de 99 años, otra experiencia que también figuraba dentro de sus objetivos personales.

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Además de ser un vecino reconocido en su comunidad, Carlson es un veterano de la Marina de Estados Unidos que prestó servicio durante la Segunda Guerra Mundial. Su historia ha generado comentarios en medios internacionales y redes sociales, donde miles de personas destacaron su decisión de asumir nuevos desafíos a una edad poco habitual para este tipo de actividades. El caso también despertó interés por un posible récord de longevidad vinculado al paracaidismo. De acuerdo con registros citados por distintos medios, la persona de mayor edad en realizar un salto de este tipo tenía 106 años. Esto significa que Carlson quedó a solo un año de igualar esa marca.

Aunque por ahora no ha anunciado nuevos planes, quienes lo conocen aseguran que mantiene el interés por seguir acumulando experiencias. Su salto en paracaídas terminó convirtiéndose en uno de los cumpleaños más comentados de los últimos días y en una muestra de que algunas metas personales pueden cumplirse incluso después de los 100 años.

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ÁNGELA URREA PARRA

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