Cabezote sección #LOMÁSTRINADO Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / #LOMÁSTRINADO  / Apellidos en Colombia que se consideran de linaje noble, según la IA: ¿tiene sangre azul?

Apellidos en Colombia que se consideran de linaje noble, según la IA: ¿tiene sangre azul?

La inteligencia artificial señala que muchos de estos apellidos provienen de familias españolas que llegaron a Colombia durante la conquista y se establecieron como parte de la élite local.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 6 de oct, 2025
Apellidos en Colombia que se consideran de linaje noble, según la IA
Foto de cottonbro studio en Pexels

