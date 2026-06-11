Así se vio la inauguración de la Copa Mundial de Fútbol de 2026 en México

La Copa Mundial de Fútbol de 2026 comenzó el jueves con una ceremonia de inauguración que encabezan estrellas como la colombiana Shakira y el tenor italiano Andrea Bocelli, en el Estadio Azteca de Ciudad de México. Esta fue la antesala del primer partido, que marcará el inicio de esta competición: el compromiso México vs. Sudáfrica.

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El espectáculo se desarrolló sobre una lona que cubrió todo el terreno de juego en el mítico estadio de la capital mexicana, que alberga por tercera vez el partido inaugural de un Mundial. En el centro de escenario emergió una versión enorme de la anhelada copa. Lila Downs dio la bienvenida a todo el mundo, en inglés y español, a su país. Con una presentación que exaltó imágenes aztecas.

AME726. CIUDAD DE MÉXICO (MÉXICO), 11/06/2026.- Artistas se presentan este jueves, en la inauguración del Mundial de la FIFA 2026 en el estadio Ciudad de México (México). EFE/ Sashenka Gutierrez SASHENKA GUTIERREZ/EFE

Los siguiente en presentarse fueron la banda mexicana Maná, con su clásico 'Oye mi amor', seguido por el cantante pop venezolano Danny Ocean y la agrupación Los Ángeles Azules.



El público coreaba las canciones, que fueron acompañadas por coreografías con bailarines vistiendo trajes indígenas -con grandes penachos- y mujeres en trajes típicos. Fuegos artificiales salían del escenario que tenía un gran trofeo como el mundialista en el medio.



"¡Viva México!", gritaron más de una vez y el Azteca se venía abajo.

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Después vino la cuota colombiana, que estuvo encabezada por J Balvin, quien cantó varios temas en un lapso corto. En ese instante también estuvo acompañado de Ryan Castro.

AME725. CIUDAD DE MÉXICO (MÉXICO), 11/06/2026.- El cantante colombiano J Balvin se presenta este jueves, en la inauguración del Mundial de la FIFA 2026 en el estadio Ciudad de México (México). EFE/ Sashenka Gutierrez SASHENKA GUTIERREZ/EFE

Shakira fue quien cerró con broche de oro la presentación con su canción "Dai Dai". En compañia de sus bailarinas y del cantante Burna Boy, la barranquillera completó la cuarta presencia que tiene en su carrera musical.

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Bocelli interpretará el himno oficial del Mundial, titulado "DNA", mezcla de ópera y música electrónica, mientras Shakira estrenará la canción "Dai Dai" junto a la estrella nigeriana del afrobeat Burna Boy.

AFP

Editado por María Paula Rodríguez Rozo

