Video impactante: gimnasta sufrió escalofriante caída en los Juegos de la Commonwealth

El mundo del deporte se encuentra en vilo tras el impactante accidente ocurrido durante los Juegos de la Commonwealth, los cuales se celebran en la ciudad de Glasgow, Escocia. Según los reportes de la prensa internacional, lo que debía ser una jornada de celebración y destreza atlética se transformó en una escena de profunda preocupación cuando el gimnasta inglés Gabriel Langton sufrió una caída de extrema gravedad mientras ejecutaba su rutina en la barra fija.

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El incidente tuvo lugar este sábado 25 de julio de 2026 y, según los reportes iniciales, Langton, de 19 años, se encontraba realizando sus maniobras de alta complejidad cuando un fatal error de cálculo en uno de los movimientos desencadenó la dificultad. Al perder el control durante la ejecución, el inglés no logró retomar el contacto con el aparato, lo que provocó que cayera de cabeza directamente sobre el mat de protección.

El aparatoso impacto fue evidente para los presentes en el escenario deportivo, lo que obligó a una rápida intervención médica en el mismo recinto de competición. El personal de emergencia actuó de inmediato para estabilizar a Langton sobre la superficie de caída, aplicando los protocolos de seguridad pertinentes para este tipo de traumatismos.



Ante la gravedad de la situación, el gimnasta inglés fue trasladado de urgencia a un hospital cercano para recibir atención especializada y ser sometido a estudios que determinen el alcance de sus lesiones.



El grave accidente del gimnasta inglés Gabriel Langton durante los Juegos de la Commonwealth. Ha sido trasladado de urgencia al hospital. pic.twitter.com/qKMpma7fIu — Real Time (@RealTimeRating) July 25, 2026

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De acuerdo con medios especializados, la barra fija es conocida por ser uno de los aparatos más espectaculares, pero también más

exigentes de la gimnasia artística, donde cualquier mínima imprecisión en los giros o soltadas puede tener consecuencias físicas severas.

Por el momento, los organizadores de los Juegos no han brindado mayores detalles sobre el estado actual del gimnasta, aunque la celeridad del traslado hospitalario refleja la seriedad del cuadro. También se conoció que Langton estaba consciente y lograba moverse mientas hablaba con los médicos. Desde su equipo agradecieron al personal médico por su actuación inmediata para prestar asistencia.

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“Langton ha sido trasladado al hospital y compartiremos más información en cuanto esté disponible”, señaló el equipo de Inglaterra en un comunicado.

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