Avión realizó aterrizaje de emergencia para bajar a los invitados de una despedida de soltero: video

Un vuelo que venía de Londres con destino a Alicante debió desviarse de emergencia a Francia, debido a la conducta violenta de un grupo de pasajeros que celebraban una despedida de soltero.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 30 de sept, 2025
Hombres son bajados de un avión
Momento en el que las autoridades de Francia bajaron a los hombres del avión.
