Avión realizó aterrizaje de emergencia para bajar a los invitados de una despedida de soltero: video

Un vuelo que despegó de Londres con destino a Alicante se vio obligado a realizar un aterrizaje inesperado en Toulouse, Francia, el pasado viernes 26 de septiembre, tras una serie de graves altercados protagonizados por un grupo de pasajeros. Los viajeros, identificados como un grupo británico que celebraba una despedida de soltero, generaron un ambiente de desorden y agresiones que comprometió la seguridad y el orden dentro de la aeronave.

De acuerdo con lo publicado por el Daily Mail, el inicio del conflicto, según el testimonio de Tania Nichols, una pasajera del avión, se dio incluso antes de que la aeronave despegara, ya que el grupo mostró indisciplina en el aeropuerto y continuó violando las normas una vez a bordo, cambiando constantemente de asientos y siendo groseros con el personal.

Una vez en el aire, la situación escaló a un punto crítico. Los hombres abrieron y consumieron licor que habían comprado en el duty-free, mientras mantenían conversaciones inapropiadas en presencia de menores. La falta de respeto derivó rápidamente en violencia física, ya que el grupo repartía golpes y patadas, pisoteaba los asientos y se reportó que una mujer recibió un golpe en la cabeza. Testimonios indicaron que algunos miembros del grupo llegaron a escupir sobre los asientos y a apoyar los pies en los reposacabezas.



La cúspide del caos ocurrió cuando dos integrantes del grupo se enfrentaron a puñetazos y escupitajos. A pesar de los esfuerzos del novio por mantenerse al margen de la confrontación, la tensión a bordo se volvió insostenible. Múltiples pasajeros, incluyendo padres, recurrieron a la tripulación para solicitar su intervención y moderación, especialmente por los niños a bordo. Ante la gravedad de los incidentes, la tripulación de Ryanair se vio forzada a solicitar asistencia policial y a realizar un aterrizaje no programado en Toulouse.



La intervención de la Policía

Al llegar a Francia, agentes de la policía local abordaron la aeronave para desalojar y detener a los pasajeros implicados. Videos del incidente, que se viralizaron en redes sociales, capturaron el momento en que los oficiales intervenían, incluyendo forcejeos con los alborotadores que se resistían a la autoridad.

El procedimiento policial contó con la total colaboración de la tripulación de la aerolínea. Ryanair, a través de un vocero, confirmó que el vuelo fue desviado debido a la “conducta disruptiva de un pequeño grupo de pasajeros”. Estos viajeros fueron desembarcados antes de que el avión continuara su ruta final hacia Alicante.

La detención de los responsables fue recibida con una muestra de alivio general por parte de los demás pasajeros, quienes, una vez restablecido el orden, respondieron con aplausos y vítores al ver a los problemáticos desalojados.

Tanto la tripulación como los testigos destacaron la profesionalidad del equipo de cabina, que se mantuvo en calma y gestionó una circunstancia extremadamente compleja con gran compostura. El caso de la conducta disruptiva y las agresiones físicas a bordo ha quedado bajo la investigación de las autoridades locales de Toulouse, quienes determinarán las consecuencias que enfrentarán los implicados por sus actos.

