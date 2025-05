El tiktoker Camilo Cifuentes recuerda el video con el que surgió su desinteresada labor en la calle

Camilo Cifuentes, conocido en la red social TikTok como @camilocifuentes96, se ha hecho famoso porque de forma desinteresada suele comprar comida a vendedores informales y luego regala los alimentos a personas que lo necesitan.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Pero no es lo único que hace el joven de 28 años que, además, estudia en el Sena una carrera tecnológica de Mecánica Industrial. Si puede, obsequia mercados o solo dinero para brindar ayuda a quienes día a día luchan por ganar un sustento diario que les permita tener, por lo menos, un techo para dormir. Incluso, los animales callejeros también se han visto beneficiados por su generosidad, aunque no tenga mucho dinero para hacerlo.

Es con donaciones que puede seguir ayudando a desconocidos y fue una de ellas la que terminó de inspirarlo para no detenerse y continuar caminando por las calles de Manizales brindando lo que puede y conmoviendo a sus miles de seguidores.

El video “que detonó todo”

Era el mes de diciembre. Camilo Cifuentes, en una entrevista que dio desde el anonimato a Podcast CHIDOS, recordó que un día de ese mes, que apenas iniciaba, “salí de la empresa de trabajar de trasnocho. Estaba triste porque no tenía casi dinero y me acosté. Me desperté como a las 10:30 de la mañana y una muchacha me escribió por TikTok. Hola, Camilo, yo soy de Manizales, yo quiero aportarte 200 mil pesitos para que sigas con esa hermosa labor, y todo se dio, porque ella me dio 200 mil”.

Publicidad

El joven tomó la plata e hizo dos videos, uno con una señora que vendía helados en la calle y el otro con un “muchacho que vende galletas” y que está en condición de discapacidad. Él estaba acompañado de un primo, quien le contó al tiktoker que su tía lo había adoptado porque la mamá “está en el cielo”, dijo el beneficiario.

“Ese video fue el que detonó todo, se hizo viral, pudimos recoger dinero para darle a él un mercado; en ese momento estábamos en diciembre, entonces (también) para darle un estrene” de Navidad, que compraron luego. Aparte de los víveres, también le regaló 150 mil pesos “para que se vaya a dormir el resto de la tarde y no se moje más”, ya que ese 6 de diciembre llovía. La recompensa es la que Camilo siempre quiere, un abrazo de agradecimiento sincero.

Publicidad

Para el tiktoker “fue muy bonito porque ese día estaba muy triste, económicamente no estaba muy bien, y esa ayuda de ella hizo que todo surgiera, y ahí fue donde comenzó todo, literalmente”.

A algunos de sus beneficiarios los vuelve a ayudar

Y así ha seguido la labor del estudiante del Sena, que transita por las calles de Manizales y, en ocasiones, viendo la situación de algunas de las personas a las que ayuda, regresa para que sepan que no están solas y les vuelve a brindar la mano que necesita. Ese es el caso de una abuelita a la que encontró llorando en la calle porque la persona que le arrendó el lugar donde vivía con sus tres nietos le dio un ultimátum para que se pusiera al día o la echaba.

Entre lágrimas, le contó a Camilo que su hija había muerto hacía dos años y que los niños solo la tenían a ella como sustento. Lo que hizo el influencer conmovió a miles. No solo le dio dinero para ayudarle a pagar el alquiler, también la llevó a un supermercado para que comprara todo lo que necesitaba para su familia y le pagó el taxi para que llevara bien a casa.

Otro abuelito, que vende plantas y tiene diabetes, le hizo tres videos en los que mostró cuando le regaló bebidas para su enfermedad y le ayudó a pagar la “piecita” en la que duerme, todo gracias a la donación de una de las seguidoras del tiktoker.

Camilo Cifuentes a ayudado a este abuelito en por lo menos tres ocasiones - Tiktok de Camilo Cifuentes

EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO

PERIODISTA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

smsorian@caracoltv.com.co