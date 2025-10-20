Camilo Cifuentes apareció en video de otro influencer: ¿reveló su identidad?

Camilo Cifuentes se ha convertido en uno de los creadores de contenido más queridos en Colombia y lo más curioso de todo es que los más de 10 millones de seguidores que acumula en sus redes sociales no saben cómo se ve. El joven ha conquistado las plataformas digitales con sus videos realizando donaciones anónimas, por lo que en sus publicaciones nunca ha mostrado su rostro, sino el de las personas beneficiadas con su causa.

Recientemente, el nombre del influencer se hizo tendencia en la red social X (antes Twitter), por algunas críticas que estaban realizando algunos internautas al famoso, pero finalmente fueron más los que salieron a defenderlo. Por otro lado, lo que ha causado revuelo sobre el hombre es conocer detalles sobre su identidad.



Nuevas imágenes de Camilo Cifuentes

El anonimato de Cifuentes hace que cada detalle que se conoce sobre la identidad del hombre sea noticia, como cuando publicó una foto de él mismo en sus redes, pero cubriendo su rostro. Ahora nuevamente vuelve a causar furor al aparecer frente a la cámara, pero en el video de otro creador de contenido.

Cifuentes tuvo una participación estelar en un nuevo video de Julián Pinilla, también conocido como 'El chico de la ruana', otro influencer colombiano reconocido por su contenido para exaltar la cultura boyacense.



En el video, Pinilla está evaluando las habilidades de varios famosos para bailar carranga y el primero que aparece frente a la cámara es Camilo Cifuentes. Sin embargo, con la intención de mantener su anonimato, el creador de contenido apareció de espaldas y utilizando una ruana.

Tras el baile, Julián Pinilla le dio una buena calificación a Cifuentes, pero no por sus habilidades para bailar carranga, sino por su calidad humana. "Muy bueno para ayudar, pero para bailar como flojo, sumercé", escribió.



Por su parte, Camilo Cifuentes reaccionó a las palabras de su colega resaltando que hizo su mejor esfuerzo por seguirle el paso. "Solo 6/10. Di todo de mí", aseguró.

El video de Pinilla junto a Camilo Cifuentes emocionó a los seguidores de ambos, pues los dos influencers hacen actos de solidaridad, cada uno a su manera. Aunque Cifuentes sigue siendo un personaje anónimo, para los internautas es positivo ver que es reconocido, respetado y apoyado por sus colegas, quienes colaboran con él sin revelar detalles sobre su identidad.



¿Quién es Camilo Cifuentes y por qué es famoso?

Camilo Cifuentes, cuyo nombre real es Juan Camilo Jurado Cifuentes, se ha convertido para muchos en un ejemplo de humildad en el universo digital. Es un joven manizaleño, de alrededor de 28 años, que ha conquistado a millones en redes sociales no por mostrar su vida, su contenido se centra en actos de solidaridad, apoyo a vendedores ambulantes, adultos mayores o emprendedores.

A diferencia de muchos creadores de contenido, Cifuentes prefiere mantener su rostro oculto, tanto por modestia como por coherencia. En sus videos, grabados en ciudades como Manizales, Medellín y Bogotá, se le ve recorrer calles, comprar grandes cantidades de productos a pequeños vendedores y luego regalarlos o redistribuirlos para beneficiar a otros. Con frases espontáneas como “yo afán no tengo”, su sello característico, ha creado una narrativa cercana y empática que conecta emocionalmente con quienes lo ven.

El influencer ha explicado que su motivación nunca ha sido la fama. Antes de convertirse en fenómeno viral, Cifuentes comenzó su camino en redes con videos de humor. Pero el rumbo de su contenido cambió radicalmente cuando una seguidora le envió 200 mil pesos con el mensaje de seguir ayudando. Con ese dinero, realizó una acción solidaria que se viralizó y marcó el inicio de su transformación digital. Desde entonces, ha pasado de ser un creador local a una figura de alcance nacional e internacional, con más de 9.5 millones de seguidores en TikTok, 3.6 millones en Instagram y más de 300 mil en Facebook.

