Cabezote sección #LOMÁSTRINADO Noticias Caracol 2025 DK
China utiliza IA para eliminar a pareja gay en película australiana 'Together'

China utiliza IA para eliminar a pareja gay en película australiana 'Together'

Hay indignación internacional por las modificaciones digitales que se hicieron en China a una película australiana. ¿Cuál fue el motivo?

Por: María Paula González
Actualizado: 25 de sept, 2025
Película modificada en China
En redes comparan la escena original (izquierda) con la modificada en China (derecha) -
Foto: Comparación en redes sociales chinas

