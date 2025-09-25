En vivo
Ciudad en Estados Unidos escogió a una gata como alcaldesa tras curiosa votación: vea su historia

Entre los posibles candidatos a la alcaldía de una ciclovía también participaron animales de otras especies como perros y hasta una tortuga. La ganadora de estas votaciones fue Minerva, una gata de nueve años.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 25 de sept, 2025
Una gata asume la "alcaldía" de una ciclovía en Massachusetts
Una gata asume la alcaldía de una ciclovía en Massachusetts. -
The Guardian

