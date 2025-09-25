Desafío Siglo XXI: estos son los ocho hombres semifinalistas

En el más reciente capítulo del Desafío Siglo XXI se definieron los ocho hombres semifinalistas de la competencia, luego de un ciclo cargado de intrigas y muchas dudas sobre quién era el elegido. Al final de la noche, se resolvieron esas dudas y, por otro lado, se conoció al último eliminado de la etapa de tres equipos.



¿Quién era el elegido del ciclo?

Hubo muchas sospechas sobre diferentes participantes a lo largo de este ciclo. Gio, Juan y otros despertaron dudas sobre posibles tareas del elegido a lo largo de esta etapa del juego. Pero cuando Andrea Serna hizo la pregunta nadie se atrevió a dar razón sobre quién era y qué tarea tenía, pues las opciones eran múltiples.

Finalmente, Manuela dio un paso al frente para revelar que ella había sido la elegida, dejando a todos sorprendidos porque las sospechas no eran sobre ella. "Mi tarea era llevar a mi equipo a Playa Baja, ya fuera porque perdiéramos Sentencia y Servicios y decidiéramos no pagar o yo incumpliendo alguna norma. Pero la verdad es que apenas me la dijeron me entró por un oído y me salió por el otro".

La integrante de Alpha señaló que no estaba dispuesta a hacer ese sacrificio por su equipo, así que ni siquiera contempló la posibilidad de enviarlos a Playa Baja. Como resultado, la desafiante tuvo que colocarse el chaleco de sentencia, el cual deberá portar durante todo el próximo ciclo y al final se enfrentará en el Desafío a Muerte con otras cuatro mujeres.



¿Quiénes son los ocho semifinalistas?

En el Desafío a Muerte se enfrentaron Cris, Eleazar, Leo y Juan.



MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL DE NOTICIAS CARACOL