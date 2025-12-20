Asesor inmobiliario es señalado de abusar a niña de 7 años durante visita a vivienda en Bello

Las autoridades de Antioquia efectuaron la captura de un hombre de 34 años, quien es señalado de haber abusado sexualmente a una menor de edad en el municipio de Bello. El sujeto es un asesor inmobiliario que se encontraba haciendo un inventario al interior de una vivienda en donde residía la niña afectada.

"Luego de ser alertados acerca de un de un presunto caso de acto sexual abusivo en contra de una niña de tan solo siete años de edad. Los hechos se habrían registrado cuando un asesor inmobiliario se encontraba adelantando un inventario al interior de una vivienda, específicamente en el barrio Santa Ana de este municipio", explicó en unas declaraciones el brigadier general William Castaño Ramos, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.



¿Qué se sabe del caso?

Según la información proporcionada por las autoridades. El hombre capturado llegó a la vivienda de una mujer que vive con sus dos hijos menores de edad para realizar el inventario. "De acuerdo con lo informado por la progenitora, su hija habría descendido el segundo piso de la residencia, manifestándole que el asesor le habría cometido acto sexual, por lo cual llamó de inmediato a la Policía Nacional", explicó Castaño Ramos.



El comandante agrego que los "profesionales de la Policía capturaron al hombre de 34 años, lo dejaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación exactamente por el delito de acto el abusivo con menor de 14 años". El capturado se encuentra en proceso de judicialización y a la espera del desarrollo de las audiencias judiciales correspondientes.

Líneas para denunciar abuso sexual y violencia intrafamiliar en Colombia

Las víctimas de violencia sexual o intrafamiliar en Colombia pueden buscar ayuda en las siguientes instituciones: ICBF, EPS, Fiscalía, Policía, instituciones educativas, Personería, Defensoría del Pueblo o Procuraduría.



Línea Púrpura en Bogotá 018000 112137, WhatsApp 3007551846 o escribiendo al correo electrónico lpurpura@sdmujer.gov.co

Línea 123 Mujer Antioquia o escribiendo al correo electrónico linea123ma@antioquia.gov.co

Línea Nacional: 155

Policía Nacional: 123

Línea Fiscalía General de la Nación: 122

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar: 018000 918080

Línea de Protección para niños, niñas y adolescentes: 141

Línea especializada para la prevención y atención de la Violencia Sexual del ICBF: 018000112440

¿Cómo denunciar el maltrato infantil en Colombia?

En Colombia, existen diversos mecanismos para reportar casos de maltrato infantil y garantizar la protección de los menores:



Línea 141 del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF): Es un canal gratuito, disponible en todo el país, para denunciar situaciones de maltrato infantil, violencia sexual, acoso escolar, entre otros. También brinda orientación y atención en casos de emergencia.

Policía de Infancia y Adolescencia: Puedes acudir a la estación de policía más cercana o comunicarte directamente con esta unidad especializada, encargada de proteger los derechos de niños, niñas y adolescentes.

Fiscalía General de la Nación: Las denuncias también pueden presentarse en los Centros de Atención e Investigación Integral contra la Violencia Intrafamiliar (CAVIF) o en cualquier sede de la Fiscalía.

Defensor o Comisario de Familia: Cuando el caso requiere medidas de protección o atención psicológica, estas autoridades pueden intervenir para garantizar el bienestar del menor.