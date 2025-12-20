Asesor inmobiliario es señalado de abusar a niña de 7 años durante visita a vivienda en Bello

Publicidad
Las autoridades de Antioquia efectuaron la captura de un hombre de 34 años, quien es señalado de haber abusado sexualmente a una menor de edad en el municipio de Bello. El sujeto es un asesor inmobiliario que se encontraba haciendo un inventario al interior de una vivienda en donde residía la niña afectada.
"Luego de ser alertados acerca de un de un presunto caso de acto sexual abusivo en contra de una niña de tan solo siete años de edad. Los hechos se habrían registrado cuando un asesor inmobiliario se encontraba adelantando un inventario al interior de una vivienda, específicamente en el barrio Santa Ana de este municipio", explicó en unas declaraciones el brigadier general William Castaño Ramos, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.
Según la información proporcionada por las autoridades. El hombre capturado llegó a la vivienda de una mujer que vive con sus dos hijos menores de edad para realizar el inventario. "De acuerdo con lo informado por la progenitora, su hija habría descendido el segundo piso de la residencia, manifestándole que el asesor le habría cometido acto sexual, por lo cual llamó de inmediato a la Policía Nacional", explicó Castaño Ramos.
El comandante agrego que los "profesionales de la Policía capturaron al hombre de 34 años, lo dejaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación exactamente por el delito de acto el abusivo con menor de 14 años". El capturado se encuentra en proceso de judicialización y a la espera del desarrollo de las audiencias judiciales correspondientes.
Las víctimas de violencia sexual o intrafamiliar en Colombia pueden buscar ayuda en las siguientes instituciones: ICBF, EPS, Fiscalía, Policía, instituciones educativas, Personería, Defensoría del Pueblo o Procuraduría.
En Colombia, existen diversos mecanismos para reportar casos de maltrato infantil y garantizar la protección de los menores:
MATEO MEDINA ESCOBAR
NOTICIAS CARACOL