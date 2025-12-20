En vivo
Asesor inmobiliario es señalado de abusar a niña de 7 años durante visita a vivienda en Bello

Asesor inmobiliario es señalado de abusar a niña de 7 años durante visita a vivienda en Bello

Las autoridades del Valle de Aburrá capturaron a un hombre de 34 años en el municipio de Bello después de ser señalado por una familia de abusar sexualmente de una menor de 7 años.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 20 de dic, 2025
El hombre fue capturado por las autoridades tras llamada de la madre.
Policía Metropolitana Valle de Aburrá

