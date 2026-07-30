Esperanza Gómez habla de salud mental y por qué dejó a su esposo americano: "Empezó a ser violento"

La actriz de contenido para adultos y empresaria Esperanza Gómez pasó por los micrófonos del videopodcast de Lo Más Viral y, como acostumbra, habló sin filtro sobre lo que pasa en la industria pornográfica, su pelea con Meta y detalles poco conocidos sobre su vida personal que afectaron su salud mental. Actualmente, aunque sigue trabajando en el mundo del contenido sexual, la mujer también ha incursionado en los podcast con uno propio en el que comparte historias de vida.



¿Por qué se separó Esperanza Gómez de su esposo estadounidense?

Uno de los temas de la vida personal de Esperanza Gómez que más ha sido criticado y comentado ha sido las relaciones que sostuvo con dos hombres diferentes por varios años: su marido colombiano y su esposo estadounidense. En el podcast, la empresaria aseguró que en este momento es "una mujer viuda, soltera", pues tres años atrás decidió separarse del norteamericano, quien era legalmente su esposo.

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Gómez señaló que los seis años que estuvo sosteniendo ambas relaciones "fueron un infierno, me generaron depresión y ansiedad". Aseguró que su esposo americano era un hombre muy celoso, a pesar de que conocía los términos de su relación y que también hacía parte de la industria para adultos, pero con el paso de los años empezaron a tener discusiones cada vez más fuertes.

La famosa indicó que las peleas empezaron a subir de tono, recibiendo groserías fuertes por parte de su esposo, lo que la llevó a poner límites. "Empezó a ser agresivo físicamente y ahí fue donde le dije: 'o te vas o me voy'. Nos separamos de cuerpos, él se fue a otro país pero seguí casada y él intentó perturbar mi proceso migratorio, no pudo porque yo tenía todo el regla y nuestra relación fue completamente real".



Esperanza Gómez y su batalla con la depresión

"Hasta la fecha de hoy he pasado por tres crisis grandes y feas de estados de depresión y ansiedad en mi vida. Estoy saliendo de un estado de depresión y ansiedad que viví por el proceso de la enfermedad de mi esposo, con el cáncer, cuando ya sé que no lo va a lograr y se me va morir", reconoció Esperanza Gómez y agregó que también se han sumado problemas laborales, de salud y la muerte de su madre.



La empresaria detalló que, con el paso de los años, se ha convertido en una persona creyente en Dios y en la espiritualidad, a pesar de que algunos crean que por su trabajo está alejada de ese camino. "Yo venía desde niña con un resentimiento muy grande hacia mi mamá, no la odiaba pero tampoco la amaba", confesó la mujer y agregó que tras la muerte de su esposo el pasado 30 de octubre, soñó con un ángel que le dijo que para cambiar su vida debía perdonar a su mamá.



"Yo en medio del sueño le decía que no, que no me nacía perdonar a mi mamá". Esperanza Gómez detalló que su relación con su mamá siempre fue complicada por el trato frío que recibió por parte de su progenitora, lo que generó en ella un resentimiento hasta la vida adulta. "Me senté, cerré los ojos, visualicé a mi mamá y la perdoné y a partir de ese momento me sentí liberada ... y tuve la oportunidad de venir el 5 de marzo a ver personalmente a mi mamá, estaba hospitalizada y mis hermanas me dijeron que estaba sufriendo".

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En esa visita, la actriz detalló que en ese momento pensó que tal vez su mamá estaba esperando que ella la perdonara. "Mi mamá pasó de ser la bruja de la historia a ser un ángel que me está cuidando ... yo empecé a hablarle y le dije: 'Mami, soy Esperanza, vine a saludarla, a perdonarla y a pedirle perdón por si yo llegué a hacer algo que la hiciera sentir mal'. Mi mamá se puso a llorar, me tomó la mano y me dio un beso, le di un beso en la frente y le dije: 'Mami, te puedes ir en paz porque te he perdonado de corazón'". Días más tarde, la mamá de Gómez falleció.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co