Video | La reacción de Karol G cuando niña le pidió canción de Shakira en su concierto

Karol G arrancó su esperada gira de conciertos llamada 'Viajando Por El Mundo Tropitour' y un momento particular en uno de sus primeros shows se hace viral en las redes sociales. Los hechos ocurrieron en medio del espectáculo de la paisa en el Rogers Stadium de Toronto, en Canadá, cuando decidió bajarse del escenario y saludar a los asistentes de primera fila, donde se cruzó con una niña y le hizo algunas preguntas.

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Como acostumbra, la Bichota se toma un espacio de sus conciertos para interactuar con los asistentes a sus conciertos, un recorrido por la pasarela en el que los abraza, se toma fotos, recibe regalos y hasta le da el micrófono a algunos para que canten junto a ella. Sin embargo, en esta ocasión una pequeña niña la sorprendió con una sincera petición que dejó a la paisa sin palabras.



¿Qué le pidió la niña a Karol G?

Cuando Karol G notó que en primera fila había una pequeña niña, no dudó en subirla a una tarima al lado del escenario mientras cantaba la canción 'Tu perfume'. En un momento la menor de edad se acerca a la artista para decirle algo y ella pide a su equipo que paren la canción para poder hablar con su fan. Le preguntó como estaba y cómo se llamaba.

Khloé, nombre de la menor, sonreía y saludaba nerviosa a las cámaras junto a Carolina Giraldo, mientras el público celebraba la interacción entre las dos. Entonces Karol G le hace una pregunta que la niña respondió con toda sinceridad con algo que nadie esperaba. "¿Cuál es tu canción favorita?", cuestionó Karol G y la pequeña respondió inmediatamente que 'Dai Dai', el tema mundialista de Shakira.



La reacción de Karol G en el momento fue de sorpresa, pero también le concedió la petición de la menor. Aunque algunos portales han calificado la situación como un "trágame tierra" para la paisa, pues recibió la petición de una canción de otro artista en su propio concierto, en redes sociales su actitud fue aplaudida, pues concedió el deseo de la niña y no rompió su ilusión.



"Ay, ella dijo 'Dai Dai', vamos a cantarla porque ella se la sabe. Ella acaba de decir que su canción favorita es 'Dai Dai', de Shakira, ¿sí? ¿La quieres cantar?". La respuesta de Khloé fue positiva y empezó a interpretar el coro de la famosa canción de la barranquillera, coro al que se unieron los miles de asistentes al evento y la misma Karol G, quien al final pidió un gran aplauso para la menor de edad.

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Los padres de Khloé compartieron con orgullo el momento en sus redes sociales y agradecieron a la cantante colombiana por la manera en la que interactuó con su pequeña hija. "Querida Karol G: Hay noches que cambian la vida de una persona, y ayer cambiaste la de una niña de apenas cinco años. Nuestra hija, Khloé, iba a vivir su primer concierto. Todo fue una sorpresa. No sabía a dónde la llevábamos. Solo veía a mamá y a papá sonriendo, hasta que de pronto llegó a un estadio lleno de miles de personas. Ya con eso era la noche más feliz de su vida o al menos eso pensábamos".

Revelaron en el texto que se sintieron totalmente sorprendidos cuando Karol G escogió a su hija para subir al escenario y acompañarla en un momento único. "Ver las lágrimas correr por el rostro de mi hija fue uno de esos momentos que como padre jamás voy a olvidar. No lloraba porque estaba frente a una artista; lloraba porque estaba viviendo un sueño que ni siquiera sabía que podía tener".

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Luego indicaron que también hubo nervios cuando Khloé le dijo cuál era su canción favorita, pero destacaron que la reacción de la paisa fue tan amable y genuina que le dieron una noche inolvidable a la niña y a ellos.

"Le preguntaste cuál era su canción favorita y ella respondió: “Dai Dai”, de Shakira. No te voy a mentir… por un segundo pensé: “¡No, mi amor!”. Pero luego entendí que los niños no responden para quedar bien con nadie. Ellos responden con el corazón. Y el corazón de mi hija simplemente dijo la verdad. Quiero darte las gracias. No por subirla al escenario, sino por la manera en que la trataste. Por ese abrazo tan genuino. Por hacerla sentir importante. Por regalarle un recuerdo que llevará en el corazón toda su vida. En nuestra casa te admiramos muchísimo. Mi esposa y mi hija te quieren con el alma. Y desde ayer, yo también entendí por qué tanta gente conecta contigo. Porque más allá de la música, tienes la capacidad de hacer sentir especial a las personas. Ojalá algún día estas palabras lleguen hasta ti", concluyó el papá de Khloé.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co