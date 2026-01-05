Nicolás Maduro se declara no culpable de los cargos imputados en tribunal de Nueva York

Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, se declararon no culpables de todos los cargos a los que se enfrentan ante el tribunal del Distrito Sur de Nueva York (SDNY) durante la primera comparecencia.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Maduro es señalado de conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos.



Maduro interrumpió varias veces al juez

Maduro dijo al juez Alvin K. Hellerstein que sigue siendo el "presidente" de Venezuela y que fue detenido en su casa en Caracas. Flores se presentó como la “primera dama”. Lo hizo cuando el jurista les pedía a los imputados que se identificaran.

Debido al proceso de traducción, el juez tuvo algunas dificultades para que Maduro guardara silencio, tratando de interrumpir una y otra vez, afirmando que lo habían secuestrado, insistiendo que era “un hombre decente”.



El togado señaló que esto no era relevante para la audiencia inicial, mientras que el venezolano manifestó que iba a leer la querella a su tiempo.



Ambos podrán recibir una visita consular.

Publicidad

Barry Pollack, el abogado de Maduro, afirmó en el tribunal de Nueva York que "por el momento no solicitará la libertad bajo fianza" para su cliente, aunque no descartó hacerlo más adelante.

Noticia en desarrollo.