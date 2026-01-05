Sudadera que Nicolás Maduro tenía cuando fue capturado se hizo viral y se agotó en Estados Unidos

La madrugada del 3 de enero de 2026 quedará marcada en la historia política contemporánea por la captura de Nicolás Maduro en un operativo de fuerzas estadounidenses. Sin embargo, mientras el mundo procesaba el impacto de su detención y posterior traslado hacia un tribunal en Nueva York por cargos de narcoterrorismo, otro detalle inesperado se robó la atención de las redes sociales y del mercado global.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Se trata del conjunto deportivo gris de la marca Nike que tenía puesto el líder del régimen chavista al momento de ser capturado y con el que se le tomaron las primeras fotos después de la acción militar de Estados Unidos en territorio venezolano. Lo que comenzó como la imagen de la caída de un líder político se transformó, en cuestión de horas, en un fenómeno de ventas sin precedentes.



Detalles sobre el conjunto deportivo de Nicolás Maduro

Lo que menos se esperaba es que la captura de Nicolás Maduro llevara a un tema viral sobre moda y hasta agotar un producto en la tienda oficial. El conjunto que vestía Maduro al momento de ser mostrado bajo custodia pertenece a la prestigiosa línea Tech Fleece de Nike, un diseño urbano y funcional pensado para el uso cotidiano.

El atuendo consta de dos piezas: un buzo (chaqueta) y un pantalón tipo jogger, ambos confeccionados con un enfoque en la sostenibilidad. Según las especificaciones de la marca, las características técnicas de la prenda destacan por el uso de materiales reciclados, específicamente una mezcla de poliéster reciclado y algodón orgánico.



El poliéster utilizado ayuda a reducir las emisiones de carbono en un 30% en comparación con el material virgen, mientras que el algodón orgánico se cultiva sin productos químicos sintéticos, optimizando el uso del agua.



Estéticamente, el conjunto presenta un corte holgado en color gris oscuro con detalles en negro, incluyendo las clásicas líneas en forma de V en el pecho y cremalleras oscuras. Según la descripción de la marca, el tejido Fleece es suave por ambos lados y el pantalón cuenta con un dobladillo abierto con cordones elásticos para ajustarse al estilo de los calzados del usuario.



¿Cuánto cuesta el conjunto deportivo que llevaba Nicolás Maduro?

El precio de venta del conjunto completo en los Estados Unidos se situó alrededor de los 260 dólares. No obstante, algunos reportes indicaron que, debido a promociones en el sitio oficial, el conjunto podía encontrarse con un 24% de descuento, situándose cerca de los 140 dólares en ciertos mercados específicos o por piezas separadas.

Publicidad

En el contexto de América Latina, específicamente en Colombia, el valor se estimó entre los 570.000 y los 979.000 pesos colombianos, dependiendo de si se adquirían las piezas por separado o el conjunto completo en distribuidores autorizados. A pesar de no ser una prenda de lujo extremo, su calificación de 3,9 estrellas basada en evaluaciones de usuarios sugiere que es un producto bien valorado por su comodidad antes del revuelo mediático.



¿Por qué se agotó el conjunto deportivo de Nike?

Los expertos señalan que la captura de Nicolás Maduro y sus primeras imágenes esposado y luciendo este conjunto causaron una "estrategia publicitaria involuntaria" impulsada por el simbolismo político de la detención. La imagen de Maduro esposado, con gafas negras y vistiendo el conjunto gris, fue difundida masivamente por el presidente Donald Trump a través de sus cuentas y causó no solo impacto en las noticias internacionales, sino en el mercado de ropa.

En pocas horas, la versión masculina del chándal quedó completamente agotada en la web oficial de Nike en Estados Unidos. Aunque se trata de una colección que algunos usuarios calificaron como "vieja", el interés global reactivó las ventas en tiendas físicas y otros distribuidores internacionales, dejando apenas unas pocas tallas disponibles en países como Colombia.

Publicidad

Pero no fue solo con este atuendo. Cuando llegó a Estados Unidos, las primeras imágenes de Nicolás Maduro lo mostraron utilizando otro saco deportivo, esta vez de color azul. Ha sido la misma marca, Origin, la que ha señalado que la prenda ya no está disponible. "Lamentablemente, nuestra camiseta RTX "Patriot Blue" no se enviará hasta la primavera. ¡Pero ya está disponible para reservar!", comunicaron.

Welcome to America. Unfortunately, our “Patriot Blue” RTX shirt won’t be shipping 'till spring. But they are available for Pre-order! https://t.co/6uSplteHM5 pic.twitter.com/ELvhFTDQ6d — ORIGIN (@ORIGINBJJ) January 4, 2026

*Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.