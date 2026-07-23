Escándalo Ferrari en Colombia: millonarios anticipos en el limbo y la SIC inició investigación

El mercado de vehículos de lujo en Colombia se encuentra sacudido por una serie de denuncias de incumplimiento por parte de Autos Italianos de Colombia S.A., el concesionario que hasta hace poco ostentaba la representación oficial de la prestigiosa marca Ferrari en Colombia. La polémica estalló tras conocerse que varios compradores, tras haber entregado millonarias sumas de dinero como anticipo para adquirir sus vehículos, se encuentran en una situación de incertidumbre luego de que la casa matriz retirara la concesión a la firma local el pasado 4 de junio de 2026.

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Ante el revuelo mediático y las graves denuncias en redes sociales, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) se pronunció. Cielo Rusinque, superintendente de la entidad, aclaró que, aunque inicialmente no se habían radicado quejas formales, la entidad decidió actuar preventivamente. "Es importante destacar que hasta este momento no existe una demanda, una denuncia, una queja formal ante la superintendencia por esas personas que se supone han sido afectados por ese cambio de concesionario. Sin embargo, la superintendencia, con ocasión de esta revuelo mediático, ya envió un requerimiento de información a quien tenía esa concesión", mencionó.



Este requerimiento, según explicó Rusinque, busca establecer las responsabilidades y los términos comerciales bajo los cuales operaba Autos Italianos de Colombia. La funcionaria señaló que la SIC tiene el deber de proteger a los consumidores, independientemente del monto de la transacción: "Así sean cinco, sean seis, sean cuatro, evidentemente tienen los mismos derechos de protección al consumidor que rigen en Colombia y pues la Superintendencia de Industria está desplegando su labor para evitar que se materialicen estas afectaciones". Además, recordó que la entidad tiene facultades para actuar de oficio: "Nosotros tenemos unas facultades de inspección, vigilancia y control. También obramos oficiosamente en este caso, basados en todo este revuelo mediático que da cuenta de unos hechos, de unos incumplimientos, de unas víctimas".



"Mis 30.000 dólares no llegaron a Ferrari"

Uno de los rostros visibles de esta problemática es el empresario Antonio Mendivil, quien relató cómo el sistema de pagos del concesionario local parecía diferir de las políticas globales de la marca italiana. Mendivil inició la compra de un modelo 849 Testa Rosa, valorado en más de 825.000 dólares (aproximadamente 3.000 millones de pesos colombianos). "Hicimos el anticipo de 30.000 dólares... Nos quedamos con que los $30.000 dólares míos nunca llegaron a Ferrari, se quedaron en Colombia, en esta empresa que se llama Autos Italianos", narró.

Mendivil criticó las condiciones contractuales impuestas por el concesionario: "Aquí el problema es el contrato que le hacen firmar a uno; lo condicionan a quedarse con la plata guardada aquí casi un año trabajando con el dinero y pasa lo que está pasando". El empresario también manifestó su preocupación por la falta de respaldo de la fábrica en este conflicto y mencionó que "si Ferrari entrega la concesión a un agente en Colombia, el responsable debería ser directamente la fábrica porque ellos los están representando. A mí no me interesa que el socio cambió o no haya cambiado".



"Un carro parado sin poder usar"

La situación es crítica no solo para quienes esperan vehículos nuevos, sino para los actuales propietarios, pues el cierre del concesionario los deja sin servicio de posventa y garantía. "Lo más grave es que estos carros son muy costosos y el mantenimiento de estos carros es costoso y en este momento estamos sin la postventa, sin la garantía... parar un carro de eso, el solo seguro contra terceros vale 80 o 90 millones de pesos. Entonces, un carro parado sin poderlo usar (...)", advirtió Mendivil.



Actualmente, Autos Italianos de Colombia tiene un plazo de 10 días hábiles desde el 21 de julio para responder al requerimiento de la SIC. Mientras tanto, los afectados, como Mendivil y otros empresarios, ya preparan acciones legales penales por presunta estafa, mientras el paradero de sus millonarios abonos sigue siendo un misterio.



CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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