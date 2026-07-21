Las 3 teorías conspirativas tras final del Mundial 2026, Argentina vs España: nombraron hasta al FBI

Finalizada la final del Mundial 2026 que España le ganó a Argentina, venciéndola en la cancha 1-0 con gol de Ferran Torres en el minuto 106 del tiempo extra y sin un solo disparo por parte de los suramericanos a puerta, usuarios de redes sociales comenzaron a especular con una serie de teorías conspirativas en torno al porqué el equipo albiceleste perdió la final de la Copa del Mundo con el conjunto europeo. Hay tres narrativas que se han movido mucho en el mundo digital y van desde detenciones hasta pedidos de UEFA para que la copa se quedara en Europa.

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La primera teoría conspirativa en torno a la final de la Copa del Mundo entrelaza al Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI) y al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Fabián Tapia, apodado en el mundo del fútbol como ‘El Chiqui Tapia’. Según la especulación que ronda las redes sociales, el FBI estaba en el estadio MetLife de Nueva Jersey para capturar al presidente de la AFA por presuntos líos legales.



Supuestamente, ‘Chiqui Tapia’ convenció a Lionel Messi y los demás jugadores de la Selección Argentina para que perdieran la final contra España porque, de lo contrario, el FBI lo iba a detener.

Martin Liberman, periodista argentino, se refirió a esta teoría a través de su canal de YouTube y dijo que “me parece absolutamente descabellado todo lo que escuché en las últimas 24 horas. Descabellado, sin ningún tipo de asidero, sin ningún tipo de fuente. Levanté el teléfono, hice dos o tres llamados de eso que hay que hacer. Me senté a tomar un café con uno de los dirigentes más importantes que tuvo y tiene el fútbol argentino. Totalmente descabellado todo lo que se dice. No me consta a mí, de ninguna manera abono teorías conspirativas, que Argentina entregó el partido, que Argentina fue para atrás, que a Argentina la apretaron, que el FBI. No, nada de eso”.



Infantino y su relación con UEFA

El otro relato conspirativo que se ha dicho en redes sociales tiene que ver con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien aspirará a la reelección del órgano mundial del fútbol en 2027. Y es que, dice la teoría conspirativa, desde la UEFA, las federaciones están en contra de Infantino por su relación cercana con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y estarían pensando en boicotear la reelección, eligiendo a otro candidato.



Así que, sugiere el relato, Infantino tendría que hacer que Argentina perdiera la final del Mundo contra España para que la UEFA se quedara con el título del mundo.



Frente a esto, el periodista Martin Liberman sostuvo que “sabemos que la UEFA no apoya Infantino y que a Infantino tampoco le venía mal acercarse al fútbol europeo. Si yo creyera realmente que está todo enchastrado, no me dedico más a esto. Obviamente que hay intereses, que alguno puede decir alguna sugerencia a un árbitro, pero no me como este cuento. De ninguna manera me como este cuento. Argentina jugó un pésimo partido. A mí me extrañó la actitud del equipo argentino porque no tuvo nada que ver con la actitud que le conocimos, pero creo que la actitud tenía que ver con un equipo cansado, un equipo extenuado, con un plantel golpeado, con un técnico que eligió muy mal la plantilla y que dejó todas sus fuerzas en Inglaterra”.

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Finalmente, la otra teoría de conspiración tiene que ver con la famosa pancarta de ‘Las Malvinas son argentinas’ que sacaron algunos jugadores de la Selección Argentina luego del partido contra Inglaterra. Lo que dice el relato es que por dicha pancarta la FIFA quería sancionar a la AFA, pero no lo podía hacer previo a una final del Mundial.

Según la teoría conspirativa, la FIFA le dio dos opciones a los jugadores argentinos: o pierden la final del Mundial contra España o la selección no podría participar en la Copa del Mundo del 2030, así que algunos jugadores habrían fingido lesiones.



"Argentina perdió porque Scaloni armó mal la lista"

Si bien Martín Liberman no se refirió puntualmente a esta teoría conspirativa, sí dijo que “Argentina perdió porque el técnico armó mal la lista, porque llevó jugadores que estaban diezmados, porque en la final tuvo que hacer cambios que estaban imprevistos, porque se le lesionaron un montón de jugadores, porque llegaron deshilachados los futbolistas, porque el técnico cometió el error de casarse con la vieja guardia y llevarlos a pesar de sus lesiones y a pesar de sus dificultades físicas”.

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CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

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