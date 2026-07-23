En la salud y la enfermedad: pareja celebró su matrimonio en la UCI de un hospital

Lejos de ser una ceremonia tradicional, Reimundo Tello y Cristián Núñez se dieron el "sí" en la Unidad de Paciente Crítico del Hospital Provincial de Ovalle, en Chile. Tras diez años de relación, la pareja decidió celebrar su acuerdo de unión civil mientras Reimundo permanece hospitalizado por un complejo estado de salud, en una ceremonia que conmovió a miles de personas en redes.

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La historia fue compartida por el propio Hospital Provincial de Ovalle, que explicó que la ceremonia se realizó en la Unidad de Paciente Crítico, luego de que la pareja solicitara el apoyo del personal para hacer realidad su deseo de formalizar su unión pese a las difíciles circunstancias.

"Queremos felicitar a Reimundo Tello y Cristián Núñez, pareja que lleva diez años de historia juntos y que solicitaron el apoyo del equipo del Hospital de Ovalle para llevar a cabo su acuerdo de unión civil en el recinto", publicó la institución.



El hospital explicó que la ceremonia tuvo lugar mientras Reimundo continúa hospitalizado.



"La ceremonia se realizó en medio del proceso de hospitalización de Reimundo, quien enfrenta un complejo estado de salud, pero que quiso cumplir su voluntad de celebrar esta muestra de amor a pesar de la adversidad", señaló el centro asistencial.

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Las imágenes compartidas por el hospital muestran a los recién casados intercambiando abrazos y besos después de firmar el acuerdo de unión civil. Posteriormente, ambos compartieron el tradicional corte del pastel, mientras eran observados y aplaudidos por el personal médico que ha acompañado el proceso de hospitalización de Reimundo.

Para hacer posible este momento, participaron funcionarios de distintas áreas del centro asistencial.

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"Felicitamos a todos los equipos de nuestra Unidad de Paciente Crítico, Departamento de Alimentación, Participación Ciudadana y Rehabilitación Física que hicieron posible este enorme gesto de humanización durante este proceso tan difícil para la joven pareja", destacó el hospital.

Una historia que conmovió a miles de personas

El video de la ceremonia superó los 57.000 me gusta"y recibió muchos mensajes de apoyo dirigidos a la pareja.

"¡Felicidades a los novios! Y una pronta recuperación a Reimundo, para que puedan salir a celebrar su amor", escribió una usuaria.

Otra persona comentó: "Felicidades, pronto podrás salir junto a él y disfrutar esta nueva etapa de sus vidas. En nombre de Dios, amén".

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Entre las reacciones también destacó el mensaje de una integrante del personal de salud, quien resaltó el compromiso humano detrás de este tipo de gestos.

"Es por esto, y por muchas cosas más, que me siento muy afortunada de ser parte de este equipo. Cada uno aporta desde su profesión, pero también desde el cariño, la empatía y las ganas de hacer las cosas bien".

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Añadió que este tipo de experiencias le recuerdan el sentido de su labor.

"Mientras podamos, seguiremos entregando lo mejor a cada uno de nuestros pacientes. Porque, más allá de nuestro trabajo, nunca debemos olvidar que estamos cuidando personas, sus historias y a quienes más quieren".

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co