En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
B-KING Y REGIO CLOWN
PETRO EN LA ONU
ESTADOS UNIDOS
AGUAS PROFUNDAS
DT DE SANTA FE
JHON DURÁN
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección #LOMÁSTRINADO Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / #LOMÁSTRINADO  / Carlos Vives celebra 30 años de 'La Tierra del Olvido' con un Tiny Desk en el mes de la hispanidad

Carlos Vives celebra 30 años de 'La Tierra del Olvido' con un Tiny Desk en el mes de la hispanidad

Como parte de la celebración del Mes de la Herencia Hispana, el cantante samario, acompañado por su legendaria banda 'La Provincia', ofreció una presentación especial en 'El Tiny' de NPR Music.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 23 de sept, 2025
Comparta en:
Tiny desk de Carlos Vives
Carlos Vives realiza su segunda tiny desk para conmemorar el 30 aniversario de su álbum 'La Tierra Del Olvido'
Prensa Carlos Vives

Publicidad

Publicidad

Publicidad