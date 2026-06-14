El impresionante cambio físico de Landon Donovan, leyenda del fútbol de Estados Unidos

El Mundial de 2026 no solo ha captado la atención de millones de aficionados por las actuaciones de las selecciones y las figuras que brillan dentro de la cancha. Fuera del terreno de juego, algunos nombres históricos del fútbol también han dado de qué hablar. Uno de ellos es Landon Donovan, considerado una de las mayores leyendas del balompié estadounidense, quien ha sorprendido a los seguidores del deporte por el notable cambio físico que luce actualmente.

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La aparición del exfutbolista durante la inauguración y el debut de Estados Unidos en Copa del Mundo ha generado numerosas reacciones en redes sociales. Muchos aficionados no tardaron en comparar su aspecto actual con imágenes de años anteriores, destacando especialmente la transformación relacionada con su cabello.

Durante mucho tiempo, Donovan mostró públicamente una evidente pérdida capilar, una situación con la que convivió durante gran parte de su vida adulta. Sin embargo, su nueva imagen ha llamado la atención de quienes recuerdan al histórico jugador que marcó una época en el fútbol de Estados Unidos.



IT’S ALMOST TIME! LFG USA 🇺🇸🇺🇸 pic.twitter.com/cJlkq19JuA — Landon Donovan (@landondonovan) June 12, 2026

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El cambio de imagen que sorprendió a sus seguidores

La transformación física de Donovan comenzó a llamar la atención desde 2025, cuando decidió compartir públicamente el proceso que atravesaba debido a la pérdida de cabello.

El exfutbolista publicó un video en sus redes sociales en el que habló abiertamente sobre una situación que lo había acompañado desde los 18 años. En aquella ocasión explicó que había probado distintos tratamientos para combatir la caída del cabello, aunque ninguno había ofrecido los resultados esperados.

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“Es hora de arreglar esta cabeza calva de una vez por todas”, expresó entonces al presentar el proceso que estaba dispuesto a iniciar.

Posteriormente, reveló que había optado por utilizar un sistema capilar. Días después compartió el resultado final de la transformación, mostrando una imagen completamente renovada que rápidamente se volvió tema de conversación entre sus seguidores.

La nueva apariencia de Donovan ha sido recibida de manera positiva por gran parte de los aficionados, quienes han destacado tanto el resultado estético como la naturalidad con la que decidió abordar públicamente un tema que afecta a millones de personas.

El exfutbolista reconoció posteriormente que se sorprendió por la cantidad de mensajes que recibió tras compartir su experiencia.

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“No tenía idea de cuántas personas estaban lidiando con esto, luchando con ello”, señaló al agradecer las muestras de apoyo de sus seguidores.

Actualmente, a sus 44 años, Donovan sigue vinculado al fútbol mediante diferentes proyectos como locutor. Además de haber incursionado en la radiodifusión, también ha desarrollado labores como entrenador y directivo.

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Una figura clave en la historia del fútbol estadounidense

De acuerdo con CNN en Español, Landon Donovan es considerado por muchos como el mejor futbolista que ha producido Estados Unidos. Su impacto fue determinante tanto para la selección nacional como para el crecimiento de la Major League Soccer (MLS), en momentos en que el fútbol aún buscaba consolidarse en el panorama deportivo del país.

El exjugador fue durante años una de las caras más visibles del fútbol estadounidense y construyó una trayectoria llena de récords y reconocimientos. Es el máximo goleador histórico del LA Galaxy y de la selección masculina de Estados Unidos, además de haber disputado tres Copas del Mundo.

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En la MLS registró 169 goles y 150 asistencias en 379 partidos, cifras que lo consolidaron como uno de los jugadores más influyentes de la historia de la competición. También dejó una huella imborrable con la camiseta de la selección estadounidense, donde se convirtió en referente durante más de una década.

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Uno de los momentos más recordados de su carrera ocurrió durante el Mundial de Sudáfrica 2010. Su gol frente a Argelia en los minutos finales permitió la clasificación de Estados Unidos a los octavos de final y quedó grabado como una de las jugadas más emblemáticas en la historia del fútbol del país.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co