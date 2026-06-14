Procuraduría formula cargos a patrullero por presunto uso excesivo de la fuerza durante operativo

La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra un patrullero de la Policía Nacional por su presunta actuación irregular durante un operativo realizado en el departamento de Santander.



El caso está relacionado con hechos ocurridos en medio de una protesta en el corregimiento La Hermosura, jurisdicción del municipio de Bolívar.

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La decisión fue anunciada por el organismo de control este domingo, como parte de una investigación disciplinaria que busca establecer si el uniformado incurrió en una extralimitación de sus funciones durante el procedimiento adelantado en noviembre de 2021.

De acuerdo con la Procuraduría, el investigado es el patrullero José Daniel Páez Castro, quien para la época de los hechos estaba adscrito al entonces Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) N.° 13.



La entidad busca determinar si el uniformado presuntamente accionó su arma de dotación contra un grupo de manifestantes que participaba en la protesta. De acuerdo con la información suministrada por el organismo de control, uno de los participantes habría resultado lesionado durante el operativo y posteriormente falleció.



A partir de estos hechos, la Procuraduría intenta establecer si existieron posibles irregularidades en el uso de la fuerza por parte del funcionario y si su actuación se ajustó a los parámetros establecidos para este tipo de procedimientos.

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Dentro de la investigación disciplinaria, el ente de control señaló que busca confirmar una eventual vulneración de principios que rigen la actuación de los miembros de la fuerza pública.

Entre ellos se encuentran los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, elementos que sirven como marco para evaluar el uso de la fuerza en procedimientos policiales y operativos de control del orden público.

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En el comunicado emitido por la entidad, se indicó que la conducta atribuida al patrullero fue calificada de manera provisional como una falta gravísima.

Asimismo, el Ministerio Público señaló que la presunta conducta fue atribuida a título de dolo, una valoración preliminar que hace parte de la investigación disciplinaria y que deberá ser objeto de análisis dentro del desarrollo del proceso.

La formulación de cargos no implica una decisión definitiva sobre la responsabilidad disciplinaria del uniformado, sino que constituye una etapa procesal encaminada a determinar si existió o no una infracción a los deberes funcionales establecidos para los servidores públicos.

El caso ahora continuará su curso dentro del proceso disciplinario, escenario en el que se practicarán las actuaciones correspondientes y se evaluarán los elementos de prueba que permitan adoptar una decisión de fondo sobre la situación del uniformado investigado.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co