La Profe Mónica, la maestra que conquistó las redes sociales enseñando a escribir bien

En un mundo digital saturado de contenido efímero, una mujer santandereana ha logrado lo impensable: convertir las reglas de ortografía y gramática en un fenómeno viral. Se trata de Mónica Suaza, conocida por millones como la Profe Mónica, quien ha transformado las pantallas de los celulares en pizarras interactivas para enseñar el uso correcto del español.



Su historia no comenzó frente a una cámara, sino en las aulas de clase en Colombia. Desde muy pequeña, Mónica jugaba a ser profesora con sus almohadas y sobrinos, pero fue en su etapa como docente de colegio donde identificó una problemática crítica. "No se puede llegar a pensar en ser profesional o entrar a la universidad con un nivel bajito de ortografía y de escritura", afirma con contundencia, recordando que su pasión nació en primaria cuando una docente elogió su buena redacción.

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El salto a la educación digital fue un proceso de evolución constante. Aunque inició en YouTube con explicaciones magistrales, la verdadera explosión de popularidad llegó con TikTok. Al llegar a su video número 60, dedicado al uso del verbo haber, alcanzó los 100.000 seguidores en apenas una semana. Para ella, este éxito responde a una necesidad latente: "Casi no había creadores rigurosos, disciplinados de contenido de nuestro idioma".

Uno de los pilares de su enseñanza es desmitificar la complejidad del español, considerado uno de los idiomas más difíciles del mundo. Según explica la experta, "un solo verbo puede tener más de 30 conjugaciones dependiendo para lo que sea", una estructura que puede resultar abrumadora incluso para los nativos. Sin embargo, la Profe Mónica aborda estos retos con sencillez, aclarando dudas comunes como la validez de las palabras "impreso" e "imprimido". Según la docente, ambas formas son correctas como participios: "Podemos decir 'no he imprimido' y 'no he impreso'".



Más allá de las reglas, Mónica promueve una visión humana de la comunicación. Se opone firmemente al llamado "elitismo ortográfico", argumentando que la forma de hablar no debería ser un motivo para clasificar a las personas por estratos sociales. "En lugar de clasificar por estrato a una persona por cómo habla, es mejor hacer una conversación antes de caer en ese falso elitismo", señala, enfatizando que el respeto debe primar sobre la corrección pública. En este sentido, defiende los regionalismos y el lenguaje informal como parte de la riqueza cultural de las regiones.



La labor de esta influencer de la educación también busca combatir el acoso digital. Para ella, el "bullying" por mala ortografía en redes sociales es una barrera para el aprendizaje. Incluso confiesa con humildad sus propios errores, como la vez que creyó erróneamente que la palabra "exuberante" llevaba una letra 'h' intermedia por intuición. Esta apertura al aprendizaje constante es lo que ha consolidado su credibilidad ante un público que abarca desde jóvenes hasta adultos mayores.

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Finalmente, la Profe Mónica redefine lo que significa ser influyente hoy en día. "Un profesor de colegio también es un influencer, una mamá dedicada es una buena influencer ", sostiene. Su misión continúa clara: aprovechar la tecnología para que los colombianos se proyecten mejor a través de sus palabras, recordándonos que, aunque el idioma sea complejo, siempre hay espacio para aprender términos hermosos como petricor, ese aroma único que surge cuando la lluvia cae sobre la tierra seca.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

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