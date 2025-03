En Antioquia, taxista atendió un parto dentro de su vehículo: "Orgulloso de haber servido"

Los conductores de taxi tienen un sinfín de historias que, con los años, se convierten en anécdotas de vida. Desde elementos abandonados, experiencias atemorizantes o la tradicional prima decembrina de los pasajeros, muchos no imaginan que, en algún momento, tendrán que ocuparse de ayudar a que una madre dé a luz en su propio vehículo.

Esto fue lo que ocurrió con Juan Guillermo García Cardenas, uno de los taxistas de la empresa Coopebombas, quien relató cómo el pasado 2 de marzo dejó de lado su oficio tras el volante y se convirtió en un médico improvisado.

Aseguró que ese domingo manejaba por la Terminal para coger al Parque Norte, cuando recogió a una embarazada que estaba acompañada de una niña. "Muy apurada, ella me dijo que si le hacía la carrerita hacia Sabaneta. Yo le dije que con el mayor gusto yo la llevaba. Se me subió al carro como con dolores".

Al ver que la mujer estaba llorando y la pequeña a su lado se mostraba angustiada, él aceleró por toda la calle Barranquilla, esto con el fin de llegar rápido a su destino. Admite que, en ese momento, sintió desespero y ansiedad.

El trayecto se vio interrumpido por un grito desgarrador de la embarazada, quien le pidió desviarse y llevarla al hospital más cercano. Él decidió que lo más conveniente sería llevarla al Manuel Uribe Ángel de Envigado, pero el trancón frenó su camino.

Parto dentro del taxi

Después de un par de quejidos, el taxista miró al asiento trasero y se dio cuenta de que el bebé ya estaba siendo expulsado. "Yo le dije, señora, puje, puje. Cuando ella pujó, el niño salió", detalló el hombre, quien tras ponerlo en brazos de la recién parida se colocó de nuevo tras el volante y comenzó a tocar el pito para avisarle a otros conductores que estaban en medio de una emergencia.

Al llegar al centro asistencial gritó por una camilla para la mujer y su neonato. Afirma que los galones tuvieron al bebé en el carro unos 15 minutos mientras lo revisaban. Una vez la sacan del taxi, la madre le pidió a Juan Guillermo esperar un momento a su familia, puesto que ellos eran los que iban a pagar por la carrera.

"Señora, no se preocupe por la carrera, es el primer regalo del bebé", le dijo en ese momento el valiente conductor, a quien una doctora le dijo que, su pronta reacción pudo haber salvado al niño, quien se estaba ahogando.

Poco después la familia del bebé, a quien llamaron Thiago, se contactó con el taxista Juan Guillermo García y le mostró una foto del pequeño. Los agradecimientos de su parte fueron extensos e incluso la empresa le dio un reconocimiento por esta labor.

"Mi familia está muy orgullosa, mis hijos, orgulloso de haber servido. Eso lo llena de mucha motivación para seguir trabajando, para seguir adelante y servirle a la gente. Me he dado cuenta de muchos compañeros que estamos en una labor muy hermosa. No soy un héroe de capa, pero sí de muy buen corazón", comentó con la voz entrecortada.

