Qué regalar a un gamer en 2025: ideas Xbox para elegir más que un juego esta temporada

La temporada de regalos suele exigir decisiones rápidas, pero cuando el destinatario es un gamer, conviene detenerse un poco más. No todos juegan igual ni buscan lo mismo. En 2025, el ecosistema Xbox propone alternativas que van desde experiencias puntuales hasta accesos de largo plazo, con opciones pensadas para jugar en casa, en movimiento o por pocos minutos al día.

Videojuegos que conectan con distintos perfiles

Los juegos siguen siendo una apuesta directa y significativa. Para quienes disfrutan la acción competitiva, títulos como Call of Duty: Black Ops 7 o Gears of War Reloaded ofrecen partidas intensas y una fuerte experiencia multijugador. En contraste, propuestas como Hollow Knight: Silksong o Clair Obscur: Expedition 33 se enfocan en la exploración, el desafío personal y el diseño artístico.También hay experiencias narrativas como Indiana Jones and the Great Circle: Keeper o cooperativas como Grounded 2, ideales para compartir tiempo con amigos o familia. Regalar un videojuego en 2025 es abrir la puerta a momentos que se viven y se comentan, no solo a horas frente a una pantalla.

Xbox Game Pass: un regalo que dura todo el año

Para quienes prefieren variedad y continuidad, Xbox Game Pass se consolida como una de las opciones más completas. Su valor está en el acceso a un catálogo amplio y en constante actualización, disponible en consola y PC.

Xbox Game Pass Essential (desde $29.900 COP/mes) está pensado para quienes buscan la base de la experiencia Xbox.

Xbox Game Pass Premium (desde $39.900 COP/mes) amplía el catálogo y los beneficios.

Xbox Game Pass Ultimate (desde $80.900 COP/mes) integra lanzamientos desde el primer día, multijugador online, EA Play, Ubisoft+ Classics y recompensas dentro de juegos populares.

Es un regalo flexible que se adapta al ritmo del jugador y se renueva mes a mes.

Consolas y portátiles: jugar en casa o en cualquier lugar

En hardware, Xbox mantiene opciones claras según el uso. La Xbox Series S – 512 GB es una puerta de entrada accesible al ecosistema, mientras que la Xbox Series X – 1 TB apunta a quienes buscan mayor potencia y almacenamiento.La gran novedad llega con los dispositivos portátiles desarrollados junto a ASUS. El ROG Xbox Ally ofrece una experiencia de juego en PC pensada para jugar donde sea, con un precio aproximado de $2.599.900 COP. Para quienes exigen el máximo rendimiento, la versión superior alcanza los $4.099.900 COP, combinando potencia, portabilidad y acceso a bibliotecas de Xbox, Battle.net y otras tiendas de PC.



Accesorios que mejoran el día a día

Los accesorios son una opción práctica y personal. Los controles inalámbricos Xbox en ediciones especiales —Ice Breaker, Heart Breaker y Storm Breaker— cuestan $459.900 COP y combinan diseño distintivo con la confiabilidad habitual.Los audífonos inalámbricos Xbox, con audio espacial, micrófono mejorado y hasta 20 horas de batería, están disponibles por $631.900 COP y son ideales para quienes valoran la comunicación y el sonido envolvente.

Regalar pensando en la experiencia

En 2025, regalar algo gamer no es cumplir una lista, sino entender qué necesita esa persona en su tiempo libre: competir, relajarse, compartir o desconectarse. Xbox propone un ecosistema donde el jugador elige cómo y cuándo jugar, sin imponer una sola forma.Al final, el mejor regalo no es el más costoso, sino el que acompaña a quien lo recibe y le permite jugar exactamente a su manera.



