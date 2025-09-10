Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
ANDRÉS D.C.
JOSÉ DORIÁN JIMÉNEZ
RIÑAS CITY U
LOS INFORMANTES
JAMES RODRÍGUEZ
GOLES LUIS JAVIER SUÁREZ
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ENTRETENIMIENTO Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ENTRETENIMIENTO  / Shakira hace historia: es la artista latina más premiada en los MTV Video Music Awards

Shakira hace historia: es la artista latina más premiada en los MTV Video Music Awards

Con un nuevo reconocimiento en los MTV Video Music Awards convirtió a Shakira en la latina más premiada de los galardones, luego de 20 años de carrera.

Por: María Paula González
Actualizado: septiembre 10, 2025 12:13 p. m.
Comparta en:
Shakira
Shakira logra un nuevo récord en su carrera artística -
Foto: VMA's