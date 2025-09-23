Shakira abre nuevo colegio en Colombia con Fundación Pies Descalzos: ahora en Tibú

Shakira sigue demostrando su compromiso con la educación de los niños en Colombia, labor social a la que se ha dedicado desde 1997 con la creación de su Fundación Pies Descalzos. La barranquillera anunció este martes 23 de septiembre la culminación de la obra de su nuevo colegio, ahora en Tibú, Norte de Santander.

A través de sus redes sociales, la artista barranquillera anunció la finalización de la construcción de un nuevo colegio de su fundación Pies Descalzos en el municipio de Tibú, una de las zonas más afectadas por la violencia en el departamento de Norte de Santander, Colombia.



¿Qué dijo Shakira sobre nuevo colegio de su fundación?

"Estoy muy emocionada de compartir con todos ustedes una gran noticia: acabamos de terminar la construcción de nuestra nueva escuela en Tibú, Colombia", compartió Shakira, visiblemente conmovida por el logro. La escuela se erige como un faro de esperanza en una región que ha enfrentado desafíos extremos debido al conflicto armado, ofreciendo un nuevo comienzo a los niños y jóvenes del Catatumbo.

La cantante destacó que este proyecto sigue la misma visión de sus exitosos colegios en Barranquilla y Cartagena, donde la educación se ha convertido en una herramienta poderosa para el desarrollo y la paz. "Al igual que en Barranquilla y Cartagena, juntos hemos demostrado que la educación trae esperanza y realmente transforma comunidades enteras", afirmó la artista.



Este nuevo centro educativo es el resultado de una colaboración crucial entre la Fundación Pies Descalzos, la Fundación Howard G. Buffett y el Ministerio de Educación de Colombia. Shakira expresó su profundo agradecimiento a Howard Buffett y al Ministerio de Educación por su "enorme contribución" a este proyecto, que busca generar oportunidades y un futuro más prometedor para los habitantes de esta región.

"Nuestro equipo en Pies Descalzos y yo seguimos soñando nuevas formas de apoyar al Catatumbo y a todas las zonas más remotas y desafiantes de mi país", concluyó la artista, dejando claro que su labor filantrópica en Colombia está lejos de terminar.



Detalles del nuevo colegio de Shakira en Colombia

El proyecto es más que un colegio, también es concebido como un Parque Pedagógico, Ecológico y Cultural, por que se convertirá en un espacio de aprendizaje y desarrollo que beneficiará a más de 1.200 estudiantes por año y sus familias en esta región históricamente golpeada por el conflicto.

"La institución contará con 34 aulas, además de laboratorios de física y química, biblioteca, sala de bilingüismo, aula de tecnología, aula múltiple-comedor, talleres de artes y música, y espacios polivalentes. También dispondrá de una amplia zona deportiva y recreativa con cancha de fútbol, canchas múltiples, pista de patinaje y juegos infantiles. En total, se han construido más de 6.200 m² en un lote de 30.000 m², donado por Ecopetrol al municipio", detalló un comunicado compartido por el equipo de la cantante.

Esta obra también ha impulsado la economía local con la generación de cerca de 160 empleos directos e indirectos durante su construcción. Una vez finalizado, el colegio también funcionará como centro de desarrollo comunitario, ofreciendo a la población espacios para actividades deportivas, culturales, artísticas, ambientales y tecnológicas. “Estamos próximos a entregar a Tibú una institución que será símbolo de oportunidades y esperanza”, afirmó Patricia Sierra, directora ejecutiva de la Fundación Pies Descalzos.



¿Cuándo abrirá nuevo colegio de Shakira?

El medio local La Opinión reportó que el proyecto ha enfrentado algunos contratiempos. Citando a la Secretaría de Educación de Norte de Santander, el medio informó que la fecha de entrega proyectada se retrasó debido a problemas con el contratista, quien aún debe completar trabajos en el piso y el cerramiento de la institución.

Detallaron que la entrega oficial del colegio está prevista para finales de noviembre. Una vez finalizados estos detalles, el colegio tendrá capacidad para más de 900 niños y ofrecerá todos los niveles educativos, con el objetivo de estar completamente operativo para el inicio del año escolar 2026.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL DE NOTICIAS CARACOL