En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
B-KING Y REGIO CLOWN
DONALD TRUMP
ASAMBLEA ONU
VALERIA AFANADOR
DT DE SANTA FE
JHON DURÁN
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Shakira abre nuevo colegio en Colombia con Fundación Pies Descalzos: ahora en Tibú

Shakira abre nuevo colegio en Colombia con Fundación Pies Descalzos: ahora en Tibú

"Los niños de Tibú podrán comenzar un nuevo capítulo en sus vidas", escribió Shakira al dar la noticia en sus redes sociales.

Por: María Paula González
Actualizado: 23 de sept, 2025
Comparta en:
Colegio Shakira en Tibú
Shakira sigue comprometida con la educación de los niños en Colombia -
Foto: @shakira / @fpiesdescalzos

Publicidad

Publicidad

Publicidad