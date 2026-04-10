Frutinovelas en TikTok: cómo armar historias de infidelidad con frutas y herramientas de IA

Las frutinovelas nacieron como una mezcla entre storytelling corto, humor simple y uso creativo de herramientas con IA. En TikTok se volvieron populares porque cuentan historias de relaciones, celos y traiciones usando frutas con ojos, voces y diálogos intensos, todo en videos de menos de un minuto. No hay actores, no hay sets, solo frutas convertidas en personajes que viven dramas que cualquier persona reconoce.



Detrás de este formato no hay misterio. La mayoría de frutinovelas usan imágenes generadas con IA, voces sintéticas y edición básica desde el celular. El gancho está en la historia, no en la calidad técnica. El público se engancha porque entiende rápido el conflicto y espera una continuación. La infidelidad entre frutas se volvió recurrente porque es fácil de explicar en segundos y deja espacio para episodios.



¿Cómo crear videos de frutinovelas con inteligencia artificial?

Para crear este tipo de videos no se necesitan conocimientos técnicos profundos. La clave está en usar herramientas de IA concretas, cada una para una parte del proceso. Cuando esas piezas se juntan, el video se arma rápido y puede repetirse muchas veces con la misma estructura. El primer paso es el guion. Aquí se define qué fruta engaña a cuál, quién descubre la infidelidad y en qué punto se corta la historia. Para esto se puede usar ChatGPT, simplemente pidiendo diálogos cortos entre frutas, con lenguaje directo y frases que suenen a discusión cotidiana. El guion no debe pasar de 6 o 8 líneas. Mientras más corto, mejor funciona en TikTok.

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Luego vienen las imágenes. Para las frutinovelas se usan generadores de imágenes por texto. Las plataformas más usadas son Bing Image Creator (DALL·E), Leonardo AI y Midjourney. En Bing Image Creator se pueden crear frutas con expresiones simples escribiendo prompts claros como “manzana con ojos grandes y expresión de enojo, fondo cocina”. Leonardo AI es útil para mantener un mismo estilo visual entre personajes. Midjourney se usa cuando se quiere un look más consistente, aunque requiere Discord. Lo importante es que todas las frutas tengan el mismo tipo de cara y fondo parecido para que parezca una sola historia.

¿Cómo incluir voces en los videos?

Una vez listas las imágenes, se pasa a las voces. Esta parte es clave porque las frutinovelas funcionan más por audio que por imagen. Las herramientas más usadas son ElevenLabs y PlayHT. ElevenLabs permite crear varias voces distintas, cambiar tono y velocidad, y suena natural incluso con frases cortas. PlayHT también sirve para este formato y es más simple para quienes apenas empiezan. Cada fruta debe tener su propia voz para que el público identifique quién habla sin necesidad de aclaraciones.



Después viene la edición del video. Aquí casi todos usan CapCut, porque es gratuita, está en celular y permite trabajar rápido. En CapCut se colocan las imágenes en orden, se ajusta la duración de cada una, se agregan las voces y se pone música de fondo a volumen bajo. No se usan transiciones elaboradas. La frutinovela necesita cortes directos y ritmo constante. También se agregan subtítulos manuales o automáticos, porque muchas personas ven TikTok sin sonido.



El video final se exporta en formato vertical y se publica desde la app de TikTok, que es otra herramienta clave. TikTok permite ver qué partes del video retienen más audiencia y cuáles no. Con esa información se ajustan los siguientes episodios. Además, los comentarios se usan como guía para continuar la historia.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

ÁNGELA URREA PARRA

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