Cabezote sección #LOMÁSTRINADO Noticias Caracol 2025 DK
¡Goleada en Maturín!: los memes que dejó el duelo entre Colombia y Venezuela

¡Goleada en Maturín!: los memes que dejó el duelo entre Colombia y Venezuela

La Selección Colombia se enfrentó a Venezuela en la noche de este martes 9 de septiembre, dejando a la tricolor como la ganadora.

Por: Laura Camila Ramos
Actualizado: septiembre 09, 2025 08:32 p. m.
Editado por: Laura Camila Ramos
Colombia vs Venezuela Eliminatorias
Archivo / Instagram: @selevinotinto