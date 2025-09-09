¡Goleada en Maturín!: los memes que dejó el duelo entre Colombia y Venezuela

El último partido de la Selección Colombia en las Eliminatorias de la CONMEBOL rumbo al Mundial 2026 no solo se vivió en la cancha, sino también en las redes sociales. La visita al Estadio Monumental de Maturín, donde Colombia se impuso 6 -3 a Venezuela, se convirtió en una auténtica fábrica de memes que acompañaron cada jugada, gol y polémica del encuentro.

Aunque la Tricolor ya tenía asegurado su cupo en el Mundial, los aficionados se volcaron a internet para comentar con humor el cierre de la campaña. Desde comparaciones entre la solidez ofensiva del equipo de Néstor Lorenzo y referencias a la “maldición” de enfrentar a Venezuela en casa, hasta bromas sobre el ambiente en Maturín, los internautas sacaron a relucir toda su creatividad.



Estos son los mejores memes que dejó el encuentro futbolístico

Las imágenes y videos circularon rápidamente: algunos se centraron en la contundencia de la delantera colombiana, otros ironizaron con frases como “Venezuela invicto en casa, hasta que llegó Colombia”, y tampoco faltaron los clásicos montajes que mezclan fútbol con cultura pop, series o películas.

En medio de la tensión deportiva, los memes funcionaron como un desahogo colectivo y una manera festiva de celebrar el triunfo tricolor, que ratifica la campaña histórica del equipo. Así, entre goles, estadísticas y humor digital, el Colombia vs. Venezuela se jugó tanto en el Monumental como en las pantallas de millones de hinchas.



Venezolanos en este momento pic.twitter.com/bd2HbWVE8U — juanito x x x x x x x x x (@juanitopepepe) September 10, 2025

venezuela comenzó ganando y ahora va perdiendo los venezolanos no podemos tener un poquito de felicidad por más de 5 minutos pic.twitter.com/jXZCxBjBlL — maría (@ADICCIONLARRY) September 10, 2025

kkk colombia no dejo ni celebrar a los venezolanos pic.twitter.com/wUrSAerX5z — xo, sha 🇨🇴 (@louiscomiendo) September 10, 2025

Las pesadillas de los venezolanos pic.twitter.com/oN8J9vdMjk — mel (@pddc_) September 10, 2025

Venezolanos viendo que la selección Colombia le está ganando a Venezuela. 🤣 pic.twitter.com/AzgAPDC3q6 — Paul Rincon (@PhaulRincon10) September 10, 2025

Como se siente la vida después de dejar a los venezolanos sin mundial pic.twitter.com/FaTIA2v657 — Montano (@23montanooo) September 10, 2025

Todos los Venezolanos en esté momento 🤣 pic.twitter.com/KL3uDsEVwt — 𝐆𝐚𝐛𝐫𝐢𝐞𝐥 𝐃𝐨𝐧𝐜𝐞𝐥  (@Gabriel_Doncel) September 10, 2025

