Heredero aclara rumores sobre su salud y confirma el procedimiento que le realizaron

Heredero aclara rumores sobre su salud y confirma el procedimiento que le realizaron

El cantante publicó un video tras recibir cientos de mensajes en los que fanáticos preguntaban con preocupación por su estado de salud y si los rumores de cáncer eran ciertos.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 26 de sept, 2025
Editado por: Noticias Caracol
Heredero, cantante de la carranga Coqueta.
FB: Heredero

