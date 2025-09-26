Heredero aclara rumores sobre su salud y confirma el procedimiento que le realizaron

Féizar Orejuela Aponte, más conocido en la música popular como Heredero, ha logrado consolidarse como una de las voces más representativas de la carranga en Colombia. Con éxitos como Coqueta, que supera los 48 millones de reproducciones en plataformas digitales, Sabor a derrota y El divorciado, el artista nacido en Macaravita, Santander, se ha ganado un lugar en la memoria musical de las celebraciones populares y en los primeros lugares de escucha en YouTube Music, Spotify, Deezer y Apple Music.



El cantante salió a aclarar los rumores

Sin embargo, en medio de su ascenso artístico, el intérprete tuvo que hacer frente a una situación que generó gran inquietud entre sus seguidores. En las últimas semanas comenzaron a circular versiones que aseguraban que padecía una enfermedad grave, incluso cáncer. Los rumores crecieron tanto que el propio cantante decidió detener momentáneamente sus presentaciones y referirse directamente al tema.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Heredero explicó que, en realidad, había pasado por un procedimiento médico: una biopsia en la nariz que le fue practicada hace más de un mes. “Quiero aclarar algo que se ha comentado por ahí, con respecto a una intervención que tuve”, relató, mientras señalaba la zona donde fue atendido.

El examen tenía como fin descartar una anomalía que le había generado cierta incomodidad, pero el resultado fue alentador: “la biopsia salió negativa y todo está bien”, confirmó, despejando las dudas que inquietaban a sus más de 560.000 seguidores.



La aclaración llegó después de recibir cientos de mensajes en los que fanáticos preguntaban con preocupación por su estado de salud y si los rumores de cáncer eran ciertos. El propio Heredero admitió que la ola de especulaciones lo llevó a compartir la verdad de manera pública, buscando tranquilidad para quienes lo acompañan en su carrera.

Mientras tanto, su música continúa acumulando reproducciones y sumando nuevos públicos. Temas como Coqueta, que incluso fue interpretada junto a Jessi Uribe, se han convertido en himnos de la música popular contemporánea y han reafirmado la vigencia de la carranga en la escena nacional.

Con este episodio ya superado, el artista prepara su regreso a los escenarios y a los festivales que lo esperan en los próximos meses. Para sus seguidores, la noticia no solo confirma su buen estado de salud, sino que también refuerza la conexión cercana que mantiene con ellos: un Heredero que, además de cantar sus vivencias, comparte con honestidad los momentos que marcan su vida personal.

