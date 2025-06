Hincha de Boca en Mundial de Clubes conmueve recordando a hijo recién fallecido: "No lo tengo más"

Aunque Boca Juniors sufrió este viernes en Miami una amarga derrota 2-1 contra el Bayern Múnich, clasificado para octavos de final del Mundial de Clubes, la hinchada del equipo argentino ha dejado una enorme huella de aliento y gloria en las calles de Estados Unidos, donde miles de hinchas han colmado playas y, obviamente, el estadio.

El propio delantero Harry Kane, del Bayern, mencionó tras el partido que fue uno de los mejores ambientes en los que ha jugado en toda su carrera. “Mucho mérito para ellos. Los aficionados del Bayern intentaron apoyarnos, pero fue difícil con tantos hinchas de Boca Juniors. Hicieron una noche especial”, contó.

Y en toda esa multitud de hinchas surgió una historia especial que conmueve a los amantes del fútbol. Se trata de un hombre quien fue entrevistado por el Canal de Boca y pese a que no se conoce su nombre, su relato emocionó por lo ocurrido.

En una de las playas de Miami donde se han concentrado los hinchas, el hombre narró que viajó a los Estados Unidos por un regalo que le hizo su hijo hace unos meses, pues planeaban acompañar a Boca en este Mundial de Clubes. “Este viaje fue un regalo que me hizo mi hijo, que hoy no lo tengo más. Falleció el 14 de abril”, empezó su relato entre la emoción y el llanto.

Prosiguió contando que él había sacado el pasaje con las seis entradas para los tres partidos. “Era el sueño de él haber podido venir acá conmigo y con un par de amigos más. Amaba a Boca con toda su alma. No se perdía ningún partido. Su lugar era la Norte Baja. tenía dos amores incondicionales, Boca y Román”, contó.

Manifestó que siempre pensó que su hijo amaba más a Juan Román Riquelme que a él. “No se pudo dar y como memoria hacia él, quisimos venir acá y traer la bandera que la pudimos colgar ya en el primer partido y esperemos que la podamos colgar mañana también y en el Nashville también”, referenció.

Este padre e hincha de Boca añadió que “es muy triste el momento que estamos viviendo, tanto yo como la mamá y la hermana que quedaron en Buenos Aires. Pero bueno, yo se lo prometí que le iba a cumplir el sueño que él tenía de que yo esté acá. Me duele muchísimo no poder tenerlo a él. Pero bueno, sé que desde arriba nos está alentando y estoy seguro de que no se sigue perdiendo ningún partido de Boca”.



Lo que viene para Boca Juniors

En el partido, el Xeneize luchó y se repuso a un tanto tempranero del delantero del Bayern Harry Kane (18), hasta conseguir el empate con un golazo de Miguel Merentiel en el minuto 66. Pero cuando Boca saboreaba el punto y miraba el reloj, el extremo Michael Olise acabó con la esperanza en el 83 y mandó a los bávaros a la siguiente ronda, rompiendo el invicto que traían los clubes suramericanos frente a los europeos en el Mundialito.

Con un punto en el Grupo C, Boca ya no depende de sí mismo para pasar a octavos de final. El Benfica de Portugal, con cuatro puntos, podría dejar fuera al club bonaerense en su partido contra el Bayern de la próxima jornada. Y para el cuadro xeneize, la victoria por varios goles será obligatoria contra el modesto Auckland City neozelandés.

Sobre el partido, el arquero Agustín Marchesín dijo que cree que no fue justo, por cómo se dio el partido. Además, el portero añadió que el equipo tiene "la ilusión de ganar el próximo partido y que se den los resultados para avanzar".

