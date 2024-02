Hombre que hacía kayak se topa con extraña criatura en río Amazonas: "Yo me infarto y muero"

Un hombre que practicaba kayak en el río Amazonas, en Brasil, vivió una experiencia aterradora al ser embestido por una extraña criatura que no pudo identificar. El hecho quedó registrado en un video que se hizo viral en redes sociales y generó todo tipo de especulaciones.

“Amazonas”



Por este momento inexplicable que sufrió un hombre mientras remaba en ese río. pic.twitter.com/YppKGnoDxe — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) February 28, 2024

En la grabación se ve cómo el hombre rema tranquilamente por el río cuando de repente nota una sombra oscura que se mueve debajo del agua, cerca de su embarcación. Antes de que pueda reaccionar, la criatura emerge violentamente y golpea el kayak.

El animal continúa agitando el agua y empujando el kayak, mientras el deportista lucha por mantener el equilibrio. Al final, la criatura se aleja. "Que alguien me explique qué es esto", escribió el individuo en la descripción del video.

El video causó gran impacto entre los internautas, que se preguntaron qué tipo de animal era el que había protagonizado el ataque. Algunos sugirieron que se trataba de una anaconda o incluso un tiburón de río.



Una de las hipótesis es que podría tratarse de un grupo de manatíes, mamíferos acuáticos que habitan en el río Amazonas y que suelen ser pacíficos y tímidos. Sin embargo, en algunas ocasiones pueden reaccionar de forma agresiva si se sienten amenazados.



Publicidad

"Creo que era una manada de manatíes que estaba descansando en agua poca profunda y creyeron que había un depredador", "creo que pueden ser manatíes. Lo que sí me deja sorprendido es la velocidad con la que se mueven, pues según mi conocimiento no son tan rápidos", "me infarto, me muero, me levanto y me vuelvo a infartar donde me encuentre con una situación así" y "en un momento así aprendo a volar instantáneamente", fueron algunos comentarios en redes sociales.