Joven fue jurado de votación en Suba y resultó adoptando un gato herido: esta es su historia

Una mujer vivía lo que parecía ser una jornada electoral rutinaria el pasado 21 de junio, durante la segunda vuelta presidencial en Colombia, cuando fue designada como jurado de votación en un colegio de la localidad de Suba, en Bogotá. Sin embargo, el día terminó de una forma completamente distinta a la que había imaginado, pues "no esperaba volver a casa con un nuevo integrante de la familia".

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Mientras cumplía con sus funciones dentro del puesto de votación, un gato en condición de calle apareció en el lugar y comenzó a permanecer cerca de ella durante gran parte de la jornada. El animal presentaba señales visibles de abandono: una oreja ausente, una lesión en uno de sus ojos y varias heridas en el cuerpo. Aun así, se acercaba a las personas sin mostrar temor, especialmente a la jurado que luego lo adoptaría.

La mujer, identificada en redes sociales como Paula Cuesta, contó que el animal se mantuvo cerca del puesto desde las primeras horas de la jornada. En medio del flujo constante de votantes, jurados y personal de apoyo, el gato se movía alrededor del lugar sin alejarse demasiado. "Lo encontré en un colegio de Suba. Tenía una oreja menos, un ojo lastimado y varias heridas, pero aun así se acercó a pedirme cariño", expresó la mujer.



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Así fue el reencuentro del gato con la jurado de votación

A lo largo del día, el gato permaneció en las inmediaciones del puesto de votación. En algunos momentos acompañó a la jurado dentro del espacio asignado para sus funciones, lo que llamó la atención de otras personas presentes en el lugar. Sin embargo, en medio del movimiento propio de la jornada, el animal desapareció por varias horas. De acuerdo con el testimonio de la mujer, durante ese tiempo algunas personas intentaron acercarse para capturarlo, pero el gato se mantenía esquivo y lograba alejarse.



Y cuando la jornada electoral estaba concluyendo y los jurados se preparaban para cerrar sus actividades, el gato regresó al mismo sitio donde había permanecido durante la mañana. Según el testimonio de la mujer, el animal volvió a acercarse a ella de forma directa, sin mostrar temor. Este regreso fue interpretado como un comportamiento de confianza, teniendo en cuenta que el gato evitaba a otras personas durante el día.

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"Al final del día volvió a buscarme. Nadie había logrado atraparlo, pero él decidió confiar", escribió la mujer, quien decidió ese mismo día llevarlo consigo. Sin contar con un plan previo, envolvió al animal en su chaqueta para trasladarlo fuera del colegio al finalizar su turno.



El gatico "está recibiendo todo el amor" que merece

Una vez en casa, la mujer -quien afortunadamente es veterinaria- inició una atención básica para el gato. Entre los primeros cuidados se incluyeron el baño, la limpieza de sus heridas y la provisión de alimento. De acuerdo con su relato, el animal mostró una reacción ansiosa al momento de comer, lo que sugirió un posible periodo prolongado de carencias alimentarias. Sin embargo, comenzó a adaptarse a su nuevo entorno bajo supervisión de su cuidadora.

El caso fue compartido por la propia mujer en sus redes sociales, donde relató cómo terminó adoptando al gato en medio de una jornada electoral. El animal fue nombrado posteriormente como "Pocillo", según la misma publicación y está "recibiendo todo el amor y los cuidados que merece".

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"A veces no somos nosotros quienes elegimos rescatar. A veces ellos nos eligen a nosotros", concluyó la mujer.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co