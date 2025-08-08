Juan Valdez se convierte en patrocinador de River Plate y lleva el café colombiano al Monumental

Entre Colombia y el conjunto argentino River Plate hay una conexión muy especial, ya que varias de nuestras estrellas nacionales han hecho parte de la historia de uno de los equipos más laureados del continente. Jugadores como Radamel Falcao García, Teófilo Gutiérrez, Rafael Santos Borre, Juan Fernando Quintero, Mario Yepes, Juan Pablo Ángel, entre otros, han aportado con su talento al equipo.

A esta especial conexión se une Juan Valdez, la reconocida marca colombiana de café y uno de los símbolos a nivel internacional del país, que llega para hacer su primer patrocinio en el mundo del fútbol y de uno de los equipos más importantes de Sudamérica.

Aunque el anuncio aún no ha sido realizado oficialmente por el club, se dio a conocer gracias a Germán Bahamón, gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, quien en su cuenta de X informó que en el Estadio Monumental, como en otras sedes del equipo, oficinas, centros de entrenamiento y restaurantes del club, se servirá exclusivamente Juan Valdez, buscando combinar el sabor del café colombiano con la pasión del fútbol argentino.

Por el momento no se ha confirmado si la marca tendrá un lugar en la indumentaria del equipo; sin embargo, el anuncio en redes estuvo acompañado de imágenes oficiales donde se ve una camiseta de River que llevaba el nombre Juan Valdez y el número 25. Este patrocinio se suma a la reciente alianza de la marca colombiana con Los Angeles Rams de la NFL para fortalecer su presencia en el deporte internacional y su apuesta por llegar a nuevos mercados a través de alianzas estratégicas con equipos de gran renombre.

“¡Juan Valdez llega al Monumental! Con orgullo anunciamos que Juan Valdez es ahora el sponsor oficial de River Plate en Argentina. Un paso firme en nuestra expansión en este gran país, que cerrará 2025 con nueve tiendas y que en 2026 promete aún más crecimiento”, dice parte de la publicación.

El próximo compromiso de River Plate será este sábado como visitante frente a Club Atlético Independiente, por la cuarta fecha de la Liga Argentina. El enfrentamiento está programado para las 4:30 p.m., hora de Colombia, y aunque se estima que el debut oficial del café será en el siguiente juego como local, ya marca el inicio simbólico de esta nueva era cafetera con el cuadro albirrojo. Actualmente, River marcha segundo en el Grupo B con siete puntos en tres partidos.

