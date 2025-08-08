Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
DANE
NICOLÁS MADURO
DAMAS GRATIS
ÁLVARO URIBE
LUIS DÍAZ
HINCHA MUERTO
FALCAO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Noticias Caracol  / #LOMÁSTRINADO  / Juan Valdez se convierte en patrocinador de River Plate y lleva el café colombiano al Monumental

Juan Valdez se convierte en patrocinador de River Plate y lleva el café colombiano al Monumental

La reconocida marca de café colombiano debuta en el mundo del fútbol como nuevo patrocinador de River Plate, buscando fortalecer su llegada a nuevos mercados a través de alianzas estratégicas.

Patrocinio de Juan Valedez a River Plate.jpg
"Un paso firme en nuestra expansión en este gran país, que cerrará 2025 con nueve tiendas y que en 2026 promete aún más crecimiento”, se lee en parte de la publicación.
X: @GermanBahamon
Por: Noticias Caracol
|
Actualizado: agosto 08, 2025 03:22 p. m.

Entre Colombia y el conjunto argentino River Plate hay una conexión muy especial, ya que varias de nuestras estrellas nacionales han hecho parte de la historia de uno de los equipos más laureados del continente. Jugadores como Radamel Falcao García, Teófilo Gutiérrez, Rafael Santos Borre, Juan Fernando Quintero, Mario Yepes, Juan Pablo Ángel, entre otros, han aportado con su talento al equipo.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

A esta especial conexión se une Juan Valdez, la reconocida marca colombiana de café y uno de los símbolos a nivel internacional del país, que llega para hacer su primer patrocinio en el mundo del fútbol y de uno de los equipos más importantes de Sudamérica.

Últimas Noticias

  1. Padre de Beele.jpg
    El hombre habría muerto tras un infarto. -
    Foto: redes sociales

    Murió el padre del cantante colombiano Beéle: esto se sabe sobre su fallecimiento

  2. Adiós a reconocido parque de diversiones que operó por décadas: cerrará a finales de 2025
    Getty Images

    Adiós a reconocido parque de diversiones que operó por décadas: cerrará a finales de 2025

Aunque el anuncio aún no ha sido realizado oficialmente por el club, se dio a conocer gracias a Germán Bahamón, gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, quien en su cuenta de X informó que en el Estadio Monumental, como en otras sedes del equipo, oficinas, centros de entrenamiento y restaurantes del club, se servirá exclusivamente Juan Valdez, buscando combinar el sabor del café colombiano con la pasión del fútbol argentino.

Publicidad

Por el momento no se ha confirmado si la marca tendrá un lugar en la indumentaria del equipo; sin embargo, el anuncio en redes estuvo acompañado de imágenes oficiales donde se ve una camiseta de River que llevaba el nombre Juan Valdez y el número 25. Este patrocinio se suma a la reciente alianza de la marca colombiana con Los Angeles Rams de la NFL para fortalecer su presencia en el deporte internacional y su apuesta por llegar a nuevos mercados a través de alianzas estratégicas con equipos de gran renombre.

“¡Juan Valdez llega al Monumental! Con orgullo anunciamos que Juan Valdez es ahora el sponsor oficial de River Plate en Argentina. Un paso firme en nuestra expansión en este gran país, que cerrará 2025 con nueve tiendas y que en 2026 promete aún más crecimiento”, dice parte de la publicación.

Publicidad

El próximo compromiso de River Plate será este sábado como visitante frente a Club Atlético Independiente, por la cuarta fecha de la Liga Argentina. El enfrentamiento está programado para las 4:30 p.m., hora de Colombia, y aunque se estima que el debut oficial del café será en el siguiente juego como local, ya marca el inicio simbólico de esta nueva era cafetera con el cuadro albirrojo. Actualmente, River marcha segundo en el Grupo B con siete puntos en tres partidos.

ANDRÉS ADAMES
NOTICIAS CARACOL

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Juan Valdez

Argentina

Colombia