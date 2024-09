La única palabra en español que se puede pronunciar, pero no escribir: ¿lo sabía?

El español, como lengua rica y dinámica, presenta diversas peculiaridades que a menudo sorprenden tanto a hablantes nativos como a estudiantes del idioma. Una de las características más interesantes es la existencia de palabras que pueden ser pronunciadas, pero no escritas correctamente según las normas ortográficas.

La riqueza y complejidad del español a veces presenta desafíos ortográficos que pueden generar dudas, incluso, entre los hablantes más avezados. Uno de estos casos particulares es la combinación del verbo "salir" en imperativo con el pronombre "le", dando lugar a la forma "salirle".

La trampa de la doble 'l'

Al conjugar el verbo "salir" en imperativo (sal), y al añadirle el pronombre "le" para indicar a quién va dirigida la acción, podríamos pensar que la forma correcta sería "salle". Sin embargo, esta escritura contradice las reglas ortográficas del español.

La razón principal es que la secuencia "ll" en español representa un sonido único, el palatal lateral sonoro (/ʎ/), o bien, debido al yeísmo, el palatal central sonoro (/ʝ/). Por lo tanto, no podemos simplemente unir dos "l" para representar dos sonidos distintos.

La solución de la RAE

Ante esta dificultad, la Real Academia Española (RAE) ha propuesto una solución práctica: la intercalación de un guion. Así, la forma correcta de escribir "salirle" en este contexto sería "sal-le".



Ejemplo: "Cuando veas a Juan, sal-le al encuentro."

El guion actúa como un marcador visual que indica que las dos "l" representan sonidos independientes y no forman un dígrafo.

Podría pensarse en otras alternativas, como separar las "l" con un punto (sal·le) o un espacio (sal le). Sin embargo, estas opciones no son aceptadas por la RAE, ya que no existen reglas ortográficas que las avalen y podrían generar confusión.