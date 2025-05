Las diferencias de Colombia y Japón sobre la disciplina, según Yokoi Kenji: "Hacer caso nos cuesta"

Yokoi Kenji Díaz es un colombo-japonés que ha llamado la atención de diferentes generaciones a través de sus conferencias y publicaciones en las que, a través de sus experiencias en ambos países, da consejos sobre liderazgo, disciplina y compara cómo cada cultura aborda estos temas para obtener el tan anhelado éxito, que no es lo mismo para cada una.

El conferencista y escritor habló en un nuevo episodio de Lo más viral sobre las diferencias entre la cultura colombiana y japonesa en estos aspectos y sobre lo difícil que fue para él, en algún momento de su vida, la decisión de sentirse identificado con una de ellas, las dos o ninguna por su experiencia de vida y su familia, ya que nació en Colombia, pero creció entre Panamá y Costa Rica, para luego vivir una larga temporada en Japón.

¿Cuáles son las diferencias entre Colombia y Japón, según Yokoi Kenji Díaz?

El también creador de contenido identificó que una de las primeras grandes diferencias entre los colombianos y los japoneses tiene que ver con la manera en la que los colombianos "patean la lonchera". Explicó que es una dualidad entre una lucha por la dignidad y un tema de orgullo cuando una persona en Colombia dice: "Yo no me voy a morir por eso".

Kenji detalló que esa diferencia "es muy extrema, [el colombiano] no se deja, y a veces llega a la violencia, pero también es extrema la forma en la que el japonés se acopla al sistema, agacha la cabeza y dice 'sí', asume la culpa, al punto que llega al suicidio". Por lo que detalló que en algún punto de la vida se vio maravillado de ambas culturas por "la improvisación folclórica con una elasticidad increíble del cerebro colombiano y la disciplina estridente y fascinante del japonés".

Yokoi explicó que el japonés cree en algo muy importante y es en que la disciplina puede vencer a la inteligencia. "El japonés le dice a sus hijos no todos nacemos con talento y no todos somos inteligentes, pero eso no importa. Podemos ser disciplinados" y aseguró que esa frase le salvó la vida porque él no creía tener ningún talento y logró sobrevivir en Japón llevándolo a cabo. Cuando contó esa experiencia en Colombia, jamás pensó que fuera algo tan importante sobre lo que terminaría dando conferencias.

"Seguro por la necesidad que tenemos los latinos de disciplina. Somos muy inteligentes por la guerra, por la falta de recursos, somos personas recursivas. El rebusque es toda una filosofía para que la persona desarrolle formas de subsistir, pero cuando no hay guerra, cuando no hay problemas, cuando simplemente debemos hacer caso, nos cuesta", aseguró.

También relató que hay japoneses que se salen del esquema y parecen colombianos, aquellos que son capaces de decir "a mí no me parece", dan sus opiniones o expresan sus emociones con la voz alta y haciéndose notar, quienes llegan a chocar con su propia cultura, una que les ha enseñado y exigido a ser calmados, mesurados y aceptar sus errores.

Kenji reveló que a su papá, un japonés, le costaba entender en qué trabajaba o por qué le pagaban por hablar de Japón o lo que hacen los japoneses. "Los latinos no sufren por lo que no saben, es que no pueden hacer lo que saben, entonces siguen buscando secretos en líderes, coach, gurú algún secreto del éxito cuando no lo necesitan, el colombiano sabe ya todos los secretos, el problema es lo que no es secreto: ser puntual, reconocer errores".

Finalmente, el colombo-japonés contó que un hábito japonés que, en su opinión, le hace falta adoptar a los latinos es "la cultura de tribu. Se sienten una tribu. Los hijos son de todos. La calle es de todos. Todo es de todos. Protegen todo porque todo es de todos". Mientras que lo que los japoneses deberían adoptar de los colombianos, desde su perspectiva, es "no perder la alegría, la esperanza".

